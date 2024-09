IBM zSecure Command Verifier assicura che i comandi che potrebbero influenzare i dati siano corretti.I dati della tua organizzazione sono probabilmente uno dei suoi asset più preziosi.Se i dati sono conservati in un ambiente mainframe, nell'interesse della gestione del rischio informatico, perché non impedire comandi amministrativi non conformi che possono modificare o eliminare l'accesso.zSecure Command Verifier autentica automaticamente le parole chiave dei comandi rispetto ai criteri specificati, non appena viene emesso un comando.

È possibile specificare le policy utilizzando i profili RACF per determinare il tipo di verifica e definire le azioni quando viene rilevato un comando non conforme, compresa la prevenzione dell'esecuzione del comando.Lo strumento genera avvisi immediati se vengono emessi determinati comandi, aiutando a prevenire le interruzioni del sistema causate da comandi errati emessi dagli amministratori.In pochi secondi, zSecure Command Verifier memorizza le modifiche ai profili nel database RACF, creando un registro di quando è stata apportata una modifica a un profilo e quale amministratore ha emesso il comando.