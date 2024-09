Che cos'è IBM Cloud Pak® System? IBM Cloud Pak System è una soluzione di cloud privato pronta all'uso che semplifica l'implementazione e la manutenzione di cloud privati di livello enterprise per VM e app basate su container. Evita i costi e le complessità legate alle soluzioni tradizionali di cloud privato. Il pacchetto è corredato distribuire/implementare ambienti VMware e Red Hat® OpenShift®, pronti a distribuire app e middleware in poche ore.

Accelera la modernizzazione subito

IBM Cloud Pak System Implementazione in poche ore IBM Cloud Pak System comprende l'hardware e il software necessari per la configurazione e l'utilizzo di ambienti OpenShift per IBM Cloud Paks su infrastrutture virtualizzate VMware. Distribuisci senza difficoltà il tuo cloud IBM Cloud Pak System comprende automazione integrata, modelli di automazione e tool di gestione pensati per la distribuzione e la mantenimento dell'efficienza delle macchine virtuali e degli ambienti applicativi basati su container. Scalabilità on demand IBM Cloud Pak System si caratterizza per l'architettura hardware modulare, che consente di ampliare senza problemi la capacità dell'impianto. Grazie alla possibilità offerte dal partizionamento, un singolo sistema è in grado di supportare un'ampio numero di progetti.

Risorse Esplora gli IBM Cloud Paks disponibili Dati Accelera la trasformazione impressa dall'AI aumentando la produttività e riducendo le complessità. Business automation Ottieni performance di business più brillanti grazie all'automazione guidata dall'intelligenza artificiale. IBM Watson® AIOps Distribuisci l'intelligenza artificiale nella toolchain ITOps per diagnosticare e risolvere gli eventi avversi nei carichi di lavoro. Integrazione Migliora l'architettura di integrazione, lo sviluppo e il potenziamento dell'AI. Automazione di rete Trasforma la rete con l'automazione basata su cloud e intelligenza artificiale. Protezione Grazie all'automazione puoi ricevere informazioni puntuali sulle minacce e i rischi, e reagire più velocemente.

Non è sufficiente avere un'idea rivoluzionaria se non si dispone dell'infrastruttura tecnologica necessaria per supportare il cambiamento e implementarlo su larga scala. Hurwitz & Associates Comprendere la strategia ibrida e multicloud di IBM

Un'infrastruttura cloud convergente e completamente integrata La base hadware, a elevata disponibilità, comprende unità CPU, memorie di storage e network

La virtualizzazione efficiente di VMware moltiplica il valore degli investimenti hardware

La piattaforma container integrata è dotata di macchine virtuali Red Hat Enterprise Linux®, della piattaforma cloud Red Hat OpenShift e dell'orchestrazione dei container mediante Kubernetes*

Il toolset di strumenti di gestione aiuta a gestire i modelli, gli utenti e la sicurezza, la manutenzione e gli aggiornamenti, nonché i backup e le operazioni di disaster recovery

