Cloudflare su IBM Cloud

Protezione leader del settore per le applicazioni rivolte al web, senza compromessi in termini di prestazioni
Cloudflare porta sicurezza e prestazioni al web aziendale

La rete globale di Cloudflare, che copre oltre 300 città, è considerata affidabile da milioni di proprietà Internet, compreso il 30% delle aziende Fortune 1000.

Benefici

Perché scegliere Cloudflare su IBM Cloud?

Servizi completamente integrati

Cloudflare on IBM Cloud offre un'unica esperienza utente, senza la necessità di gestire servizi diversi.

 Esperienze ricche per i clienti

Aumenta il coinvolgimento e le conversioni dei clienti con esperienze web più veloci e ricche.

 Modello di prezzo forfettario

IBM Cloud Internet Services utilizza un modello di fatturazione predittiva, in modo da sapere esattamente quanto pagherai ogni mese.

 Protezione DDoS avanzata

La capacità della rete Cloudflare è 15 volte maggiore del più grande attacco DDoS mai registrato.

 Web application firewall (WAF)

WAF di livello enterprise rileva e blocca le vulnerabilità comuni dei livelli applicativi come gli attacchi di iniezione SQL.

 Bilanciamento globale del carico

Cloudflare offre bilanciamento del carico, geo-steering, monitoraggio e failover per ambienti diversi.

 Routing intelligente

Cloudflare utilizza Argo Smart Routing per distribuire il traffico web sui collegamenti più veloci e affidabili disponibili.

 Caching controllato

La memorizzazione nella cache dei contenuti sulla rete riduce la necessità di reperire contenuti da server ospitati o origini.

 Ottimizzazione web

Cloudflare include una suite di ottimizzazioni web per migliorare le prestazioni delle risorse Internet.
Edge computing per applicazioni serverless

Con le funzioni IBM Cloud, puoi eseguire applicazioni complesse ai margini della rete.
Fai il passo successivo

Ottieni informazioni più dettagliate su IBM Cloud Internet Services.

