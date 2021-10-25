La rete globale di Cloudflare, che copre oltre 300 città, è considerata affidabile da milioni di proprietà Internet, compreso il 30% delle aziende Fortune 1000.
IBM Cloud Internet Services è un semplice set di servizi di rete edge per i clienti che desiderano proteggere le loro applicazioni web-facing da attacchi DDoS, furti di dati e attacchi bot. L'abbinamento di IBM Cloud Internet Services con le funzionalità di Cloudflare può creare un'unica soluzione integrata che offre protezione leader del settore e prestazioni accelerate.
Perché scegliere Cloudflare su IBM Cloud?
Cloudflare on IBM Cloud offre un'unica esperienza utente, senza la necessità di gestire servizi diversi.
Aumenta il coinvolgimento e le conversioni dei clienti con esperienze web più veloci e ricche.
IBM Cloud Internet Services utilizza un modello di fatturazione predittiva, in modo da sapere esattamente quanto pagherai ogni mese.
La capacità della rete Cloudflare è 15 volte maggiore del più grande attacco DDoS mai registrato.
WAF di livello enterprise rileva e blocca le vulnerabilità comuni dei livelli applicativi come gli attacchi di iniezione SQL.
Cloudflare offre bilanciamento del carico, geo-steering, monitoraggio e failover per ambienti diversi.
Cloudflare utilizza Argo Smart Routing per distribuire il traffico web sui collegamenti più veloci e affidabili disponibili.
La memorizzazione nella cache dei contenuti sulla rete riduce la necessità di reperire contenuti da server ospitati o origini.
Cloudflare include una suite di ottimizzazioni web per migliorare le prestazioni delle risorse Internet.
