Hosting web cloud

Potenti server di hosting web, scalabili, con traffico di ritorno illimitato e gratuito attraverso una rete globale privata
Configurazione, prezzi e preventivi Registrati a IBM Cloud
Illustrazione isometrica di persone che interagiscono con i server enterprise
Hosting Web cloud con IBM® Cloud

I server bare metal IBM Cloud®, dotati di misure di sicurezza complete , ti consentono di implementare ed eseguire la scalabilità di soluzioni di hosting web aziendali personalizzate in base alle tue esatte specifiche, con più di 11 milioni di configurazioni. Tutto il traffico in entrata e in uscita sulla rete privata di IBM Cloud è illimitato e offerto tra qualsiasi data center IBM Cloud a livello mondiale e senza alcun costo.
Crea un account IBM Cloud e ottieni 200 USD per il tuo server di hosting web.
Vantaggi economici
  • Larghezza di banda di back-end illimitata e gratuita
  • Trasferimento dati in entrata illimitato e gratuito
  • Supporto 24 ore su 24 x 7 giorni su 7 gratuito
Flessibile
  • Implementazione globale
  • Provisioning on-demand
  • Ampia personalizzazione
  • Pacchetti di larghezza di banda flessibili
Soluzioni in cluster

Personalizza i tuoi server di hosting web scegliendo tra più di 11 milioni di configurazioni e processori Intel single, dual o quad.

 Affidabile in modalità continua

Esegui lo streaming di file e video di grandi dimensioni con una rete premium e globale progettata per una bassa latenza e una larghezza di banda e una ridondanza elevate.

 Scalabilità non complicata

Ottieni supporto per il provisioning su richiesta in 30 minuti o meno con IBM Cloud bare metal servers.
Configurazioni server consigliate, scegli il server migliore per te Starter hosting Web
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon E3-1270 v6, 4 Core a 3.80 GHz, 16 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Crescita di hosting Web
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon 4110, 16 Core a 2.10 GHz, 32 GB RAM, 1x 1 TB HDD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Starter hosting Web
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon 6140, 36 Core a 2.30 GHz, 384 GB RAM, 4 x 960 GB SSD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Scopri in che modo i clienti stanno utilizzando IBM Cloud per l'hosting web
Server cloud con cablaggio visualizzato
Techwave
Leggi l'agilità, le prestazione e la scalabilità che Techwave ha offerto ai suoi clienti quando hanno migrato le loro infrastrutture a IBM Cloud Bare Metal Servers.
Inizia a utilizzare il bare metal
Esplora le soluzioni di sicurezza, storage e software. Consulta i nostri tutorial, la documentazione e molto altro ancora.
Confronto tra server virtuali e server bare metal
Impara i criteri chiave da considerare quando si seleziona un ambiente server cloud. Entrambe le opzioni offrono vantaggi distinti.
Inizia oggi

Crea un account IBM Cloud e ottieni 200 USD per il tuo server di hosting web.

 Registrati Configurazione, prezzi e preventivi
Note a piè di pagina

*20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.