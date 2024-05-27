Hosting web cloud

I server bare metal IBM Cloud®, dotati di misure di sicurezza complete , ti consentono di implementare ed eseguire la scalabilità di soluzioni di hosting web aziendali personalizzate in base alle tue esatte specifiche, con più di 11 milioni di configurazioni. Tutto il traffico in entrata e in uscita sulla rete privata di IBM Cloud è illimitato e offerto tra qualsiasi data center IBM Cloud a livello mondiale e senza alcun costo.
Personalizza i tuoi server di hosting web scegliendo tra più di 11 milioni di configurazioni e processori Intel single, dual o quad.
Esegui lo streaming di file e video di grandi dimensioni con una rete premium e globale progettata per una bassa latenza e una larghezza di banda e una ridondanza elevate.
Ottieni supporto per il provisioning su richiesta in 30 minuti o meno con IBM Cloud bare metal servers.
Crea un account IBM Cloud e ottieni 200 USD per il tuo server di hosting web.
*20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.