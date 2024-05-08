Prova un database cloud-native estremamente sicuro a costo zero.
Il tuo account IBM® Cloud ti dà accesso a oltre 350 prodotti. Sviluppa app, AI, analytics e molto altro.
Accedi a più di 40 prodotti sempre gratuiti e senza data di scadenza, tra cui i database IBM® Cloud: IBM® Cloudant e IBM® Db2 on Cloud.
Puoi usare questo credito, disponibile per 30 giorni, per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud. Si applica automaticamente al tuo account dopo la registrazione.
Usa il tuo credito di 200 USD per creare grazie a database in memoria relazionali, documentali, di valori chiave e molto altro.
L’account IBM Cloud gratuito permette di accedere a oltre 40 prodotti con piani tariffari Lite. Questo significa che il piano è sempre gratuito. Non ci saranno mai addebiti a tuo carico e il piano non scadrà mai.
Per iniziare a sviluppare su IBM Cloud, è necessario prima creare un account utilizzando un indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail non deve essere associato a un account esistente).
Ti verranno richiesti subito i dati di pagamento, ma nulla verrà addebitato finché non utilizzerai un servizio fatturabile; verrà tuttavia trattenuto un importo nominale sulla tua carta per verificarne l'autenticità.
Dopo aver inserito i dati della carta di credito, un messaggio di conferma visualizzerà l'addebito sullo schermo. L'importo è determinato dal commerciante, ma generalmente è di circa 1,00 USD.
Registrare queste informazioni in archivio consente di passare facilmente a un piano con pagamento a consumo, se lo desideri.
I piani Lite non comportano alcun addebito; tuttavia, per l'utilizzo dei piani non Lite con il livello gratuito è necessario passare a un piano con pagamento a consumo. Quando si supera la soglia del livello gratuito del servizio, viene effettuato un addebito mensile in base alle risorse utilizzate.
Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiunge l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fare clic su Gestione > Fatturazione e utilizzo e selezionare Notifiche di spesa. Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.
Sempre gratuiti: si tratta di prodotti con un piano Lite che non prevede scadenza. Questi prodotti sono progettati per consentirti di lavorare ai tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l’addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non scadono mai e si rinnovano su base mensile o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.
Prova gratuita: può essere considerata una versione di prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può funzionare per un periodo di tempo specifico, in base all'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano libero.
Il raggiungimento di qualsiasi limite quota per le istanze del piano Lite comporta la sospensione del servizio per quel mese. I limiti si applicano a livello di organizzazione, non di istanza. Le nuove istanze create nella stessa organizzazione riflettono qualsiasi utilizzo dalle istanze precedenti. I limiti di quota vengono reimpostati il primo giorno di ogni mese.
È possibile controllare l'utilizzo andando su Gestisci > Fatturazione e utilizzo nella console e selezionando Utilizzo. Per maggiori informazioni, consulta Monitoraggio dell'utilizzo.
Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, vai alla pagina di utilizzo nella console IBM cloud per vedere il credito di 200 USD. È anche possibile visitare la pagina delle impostazioni dell'account per vedere le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma potrebbero volerci alcune ore prima che venga riportato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.
Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti degli istituti accademici accreditati. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina Harness the Power of IBM e controlla le credenziali del tuo istituto. Gli account di prova scadono dopo 30 giorni.
Vai alla pagina relativa a fatturazione e promozioni e inserisci il codice della promozione, quindi leggi i dettagli promozionali e conferma l'attivazione facendo clic su "Apply" (Applica).
Nota: ai fini dell’autenticazione, devi aver registrato una carta di credito per poter attivare i codici promozionali.
Puoi utilizzare lo stimatore dei costi per ottenere un preventivo dei costi per i prodotti IBM® Cloud, personalizzando i piani in base alle tue esigenze. Esplora il catalogo per trovare le offerte da aggiungere a un preventivo.
Puoi ricevere gratuitamente assistenza tecnica tramite Stack Overflow (link esterno a IBM). È possibile inviare richieste relative alla gestione degli accessi, agli account, alla fatturazione e all'utilizzo.
Senza spese. Senza impegno. Potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Tra gli altri: tempo di attività migliorato, alta disponibilità e possibile scalabilità. Scopri come IBM Cloud semplifica la gestione dati.
Utilizza questo credito per provare uno dei database cloud su IBM® Cloud. Oltre al tuo credito, avrai accesso a oltre 40 altri prodotti gratuitamente.