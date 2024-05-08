Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, vai alla pagina di utilizzo nella console IBM cloud per vedere il credito di 200 USD. È anche possibile visitare la pagina delle impostazioni dell'account per vedere le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma potrebbero volerci alcune ore prima che venga riportato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.