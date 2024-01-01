Il valutatore indipendente Cohasset Associates ha valutato che IBM Cloud Object Storage, quando le funzioni di archiviazione a oggetti non mutabili sono configurate e applicate in modo appropriato, conserva i record in formato non riscrivibile e non cancellabile e soddisfa i requisiti di archiviazione pertinenti della regola SEC -17a-4(f), della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Rule 4511(c) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in 17 CFR § 1.31(c)-(d).