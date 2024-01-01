La Security and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è un'agenzia federale che supervisiona gli istituti finanziari, applica le leggi federali sui titoli e regolamenta le borse valori per prevenire la manipolazione del mercato.
La SEC ha emanato la regola 17a-4 come insieme di requisiti per la tenuta dei registri nel settore dei servizi finanziari. Il paragrafo (f) della norma si concentra sull'archiviazione digitale ed elettronica e descrive i requisiti relativi alla conservazione dei dati, all'indicizzazione e all'accessibilità dei documenti finanziari elettronici per garantire che, se necessario, tali documenti possano essere controllati o citati in giudizio.
I broker-dealer e gli altri membri del settore dei servizi finanziari che conservano i documenti finanziari su supporti elettronici devono essere conformi alla regola SEC 17A-4(f).
Report e altra documentazione
Visualizza il report di valutazione SEC 17-a4(f) di Cohasset Associates
Il valutatore indipendente Cohasset Associates ha valutato che IBM Cloud Object Storage, quando le funzioni di archiviazione a oggetti non mutabili sono configurate e applicate in modo appropriato, conserva i record in formato non riscrivibile e non cancellabile e soddisfa i requisiti di archiviazione pertinenti della regola SEC -17a-4(f), della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Rule 4511(c) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in 17 CFR § 1.31(c)-(d).
Servizi della piattaforma IBM Cloud inclusi nel report di valutazione:
