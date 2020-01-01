Il South Africa Protection of Personal Information Act (POPIA) è la legge nazionale sulla privacy dei consumatori del Sudafrica. La maggior parte delle disposizioni che creano obblighi per le imprese è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Un anno dopo, il 30 giugno 2021, sono state introdotte ulteriori disposizioni, come le modifiche al Promotion of Access to Information Act (PAIA) del 2020.

Il POPIA è simile al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE e disciplina il modo in cui le aziende (sia titolari che responsabili del trattamento) raccolgono, utilizzano e trattano in qualsiasi modo le informazioni personali (PII). Il POPIA si applica al trattamento delle PII nei casi in cui:

itolare o responsabile del trattamento risiedono in Sudafrica, o

le PII sono trattate in Sudafrica

Per maggiori informazioni sul POPIA fai clic qui.