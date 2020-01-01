Il South Africa Protection of Personal Information Act (POPIA) è la legge nazionale sulla privacy dei consumatori del Sudafrica. La maggior parte delle disposizioni che creano obblighi per le imprese è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Un anno dopo, il 30 giugno 2021, sono state introdotte ulteriori disposizioni, come le modifiche al Promotion of Access to Information Act (PAIA) del 2020.
Il POPIA è simile al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE e disciplina il modo in cui le aziende (sia titolari che responsabili del trattamento) raccolgono, utilizzano e trattano in qualsiasi modo le informazioni personali (PII). Il POPIA si applica al trattamento delle PII nei casi in cui:
IBM ha implementato un processo per rivedere tutti i suoi prodotti, le sue offerte e i suoi servizi in base ai requisiti POPIA. Riteniamo che le nostre procedure tecniche e organizzative standard (IBM DPA), in aggiunta all'IBM DPA, siano adeguate e proporzionate per aiutare i clienti a soddisfare lo standard POPIA.
Il POPIA è stato applicato all'Addendum sulla privacy dei dati di IBM. Per consultare le leggi o le giurisdizioni a cui si riferisce l'Addendum sulla privacy dei dati di IBM, comprese le sezioni relative alla POPIA, visita il DPL IBM. Il DPA di IBM è disponibile sul nostro sito Termini di IBM.
Per ulteriori informazioni sulle politiche sulla privacy dei dati di IBM, visita l'IBM Trust Center. Se hai altre domande sul trattamento della privacy da parte di IBM in relazione alle nostre offerte esterne, contatta l'IBM Chief Privacy Office Helpdesk.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.