L'HCF prevede tre livelli di certificazione: Strategic, Assured e Uncertified. IBM Cloud possiede la certificazione HCF Strategic, che rappresenta il massimo livello di garanzia ed è disponibile solo per i fornitori di servizi cloud che consentono al governo di specificare le condizioni di proprietà e controllo, oltre a maggiori controlli di sicurezza.
Servizi cloud certificati strategici sono richiesti per i dati governativi sensibili, per i sistemi governativi nel loro complesso e per i sistemi classificati al livello "PROTETTO". Questi servizi sono adatti anche per altri clienti del governo con un profilo ad alto rischio o a coloro che cercano protezioni aggiuntive per i propri dati.
IBM Cloud possiede la certificazione HCF Strategic per le strutture SYD04/zone2 e SYD05/zone3 nella regione multizona di Sydney. I clienti che richiedono la certificazione HCF possono scegliere queste zone con certificazione HCF Strategic per implementare i propri IBM Cloud Service.
