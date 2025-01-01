L'Hosting Certification Framework (HCF) prevede tre livelli di certificazione: Strategic, Assured e Uncertified. La certificazione HCF Strategic rappresenta il massimo livello di garanzia ed è disponibile solo per i fornitori di servizi cloud che consentono al governo di specificare le condizioni di proprietà e controllo, nonché maggiori controlli di sicurezza. Servizi cloud certificati strategici sono richiesti per i dati governativi sensibili, per i sistemi governativi nel loro complesso e per i sistemi classificati al livello "PROTETTO". Questi servizi sono adatti anche per altri clienti del governo con un profilo ad alto rischio o a coloro che cercano protezioni aggiuntive per i propri dati.