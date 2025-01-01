Conformità IBM Cloud: HCF Australia

Informazioni generali
Cos'è l'HCF?

L'Hosting Certification Framework (HCF) prevede tre livelli di certificazione: Strategic, Assured e Uncertified. La certificazione HCF Strategic rappresenta il massimo livello di garanzia ed è disponibile solo per i fornitori di servizi cloud che consentono al governo di specificare le condizioni di proprietà e controllo, nonché maggiori controlli di sicurezza. Servizi cloud certificati strategici sono richiesti per i dati governativi sensibili, per i sistemi governativi nel loro complesso e per i sistemi classificati al livello "PROTETTO". Questi servizi sono adatti anche per altri clienti del governo con un profilo ad alto rischio o a coloro che cercano protezioni aggiuntive per i propri dati.
Programmi correlati IRAP
Livelli di certificazione HCF

L'HCF prevede tre livelli di certificazione: Strategic, Assured e Uncertified. IBM Cloud possiede la certificazione HCF Strategic, che rappresenta il massimo livello di garanzia ed è disponibile solo per i fornitori di servizi cloud che consentono al governo di specificare le condizioni di proprietà e controllo, oltre a maggiori controlli di sicurezza.

Servizi cloud certificati strategici sono richiesti per i dati governativi sensibili, per i sistemi governativi nel loro complesso e per i sistemi classificati al livello "PROTETTO". Questi servizi sono adatti anche per altri clienti del governo con un profilo ad alto rischio o a coloro che cercano protezioni aggiuntive per i propri dati.
Posizione IBM

IBM Cloud possiede la certificazione HCF Strategic per le strutture SYD04/zone2 e SYD05/zone3 nella regione multizona di Sydney. I clienti che richiedono la certificazione HCF possono scegliere queste zone con certificazione HCF Strategic per implementare i propri IBM Cloud Service.
Report e altra documentazione

Visualizza l'elenco dei fornitori di servizi cloud certificati HCF dal DHA.

 Vedi l'elenco
Programmi correlati IRAP (Australia)
L'Infosec Registered Assessors Program è gestito dall'Australian Cyber Security Centre e si occupa di garantire la sicurezza dei segnali IT e di comunicazione australiani.
SCEC (Australia)
Il programma Security Construction and Equipment Committee è guidato dall'Australian Security Intelligence Organisation, che controlla le attrezzature di sicurezza utilizzate dal governo australiano.
