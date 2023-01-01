Conformità IBM® Cloud GXP

GxP è un acronimo generale per un insieme collettivo di norme e linee guida globali di "procedure migliori", tra cui Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP) e Good Engineering Practice (GEP).

Lo scopo delle linee guida GxP è quello di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti in settori d'industria regolamentati come quelli che producono alimenti, farmaci, dispositivi medici e cosmetici. Ogni settore ha le proprie linee guida, ma in genere i requisiti GxP derivano da standard concordati e tendono ad essere simili da paese a paese.