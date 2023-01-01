Conformità IBM® Cloud GXP

GxP è un acronimo generale per un insieme collettivo di norme e linee guida globali di "procedure migliori", tra cui Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP) e Good Engineering Practice (GEP).
Lo scopo delle linee guida GxP è quello di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti in settori d'industria regolamentati come quelli che producono alimenti, farmaci, dispositivi medici e cosmetici. Ogni settore ha le proprie linee guida, ma in genere i requisiti GxP derivano da standard concordati e tendono ad essere simili da paese a paese.
IBM Cloud aderisce agli standard GxP e ha implementato framework di controllo integrali per i clienti che implementano carichi di lavoro GxP regolamentati. Questi includono ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018 e funzionalità quali i sistemi di gestione della qualità. Le descrizioni dei servizi IBM (SD) indicano se una determinata offerta mantiene tali certificazioni ISO. Oltre ai servizi IBM Cloud che mantengono ISO 9001, IBM mantiene una certificazione aziendale IBM per ISO 9001, come dettagliato nella pagina ISO 9001.
IBM Cloud è in grado di offrire un ambiente cloud globale protetto e controllato, fornendo un controllo documentato di utenti, processi, centri dati, fornitori, gestione dei servizi, gestione delle modifiche e risposta agli incidenti.
Per ulteriori informazioni, contatta un rappresentante IBM.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.