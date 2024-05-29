AMD EPYC

Crea un cloud per i tuoi carichi di lavoro più impegnativi con i processori AMD EPYC di terza generazione su IBM Cloud Bare Metal Servers
Alimentazione AMD EPYC per carichi di lavoro impegnativi

I nuovi processori AMD EPYC su IBM® Cloud Bare Metal Servers aiuto a superare i vincoli di prestazione e ottimizzare il livello globale di prestazione per compiti pesanti come analisi dei dati, gioco globale su cloud e app di fluidodinamica.
Scelta della CPU

Scegli tra la seconda o la terza generazione di processori AMD EPYC per soddisfare al meglio le tue esigenze di costo e prestazione.
Per carichi di lavoro impegnativi

Personalizzazione e fornitura con opzioni altamente differenziate di numero dei core, velocità di clock e larghezza di banda della memoria di AMD.
Vantaggi di larghezza di banda

20 TB di dati di trasferimento in uscita sono inclusi con tutti i server bare metal mensili.
Provisioning on-demand

Attiva i processori su IBM Cloud Bare Metal Servers in sole tre ore.
Fino a 128 core per server

IBM Cloud Bare Metal Servers con la terza generazione di processori AMD EPYC 7763 con resa 64 core per CPU /128 core per server dual-processor.
Incremento massimo a 3,6 GHz*

Alte velocità di clock aiutano a risolvere compiti di calcolo intensivi in meno tempo per una migliore produttività della piattaforma.
Grande larghezza di banda della memoria

Ottieni otto canali di memoria e fino a 4096 GB RAM per CPU.
Avvio sicuro

L'architettura AMD EPYC presenta la crittografia della memoria principale e della memoria VM per aiutare a proteggere il processo di avvio.
Fluidodinamica

Analizzare proprietà termiche e predire la modellazione dei flussi d'aria in tempo reale. L'eccezionale larghezza di banda della memoria ti aiuta ad ottenere il massimo dalle applicazioni di sistema complesse.

Giochi

Predisposizione per una migliore performance di gioco e codifica degli indirizzi, compilazione, I/O su disco, crittografia, calcolo, memoria, Java, eSpeak o POV-Ray con alte prestazioni della CPU.

Gestione dei database

Usa un'abbondante larghezza di banda I/O, mentre i carichi di lavoro intensivi di calcolo fanno uso di un alto numero di core e del supporto di memoria.

Server bare metal IBM Cloud

Personalizza e distribuisci IBM Cloud Bare Metal Servers per qualsiasi esigenza di carico di lavoro su un'infrastruttura IBM Cloud di tua scelta. Sia l' infrastruttura classica che l'impiego di infrastrutture cloud privati virtuali (VCP) sono dedicate al tuo uso single-tenancy, con vantaggi di sicurezza integrati e controllo sulle risorse di calcolo.

AMD EPYC 7763
Questa versione ha 128 core, 4096 GB di RAM e 20 TB di larghezza di banda **.
AMD EPYC 7642
Questa versione ha 96 core, 512 GB di RAM e 20 TB di larghezza di banda **.
AMD EPYC 7F72
Questa versione ha 48 core, 512 GB di RAM e 20 TB di larghezza di banda **.

5 motivi perchè i processori AMD EPYC per IBM Cloud Bare Metal Servers

Scopri come più core, velocità di clock più elevate e maggiore larghezza di banda di memoria aiutano a fornire prestazioni leader per i carichi di lavoro ad alta intesità di calcolo.

L'ultima piattaforma host MMO

Scopri perché i server IBM Cloud Bare Metal Servers basati su processore AMD EPYC sono la scelta migliore per gli MMO rispetto alle alternative multitenant.
IBM Cloud Bare Metal Servers con processori AMD EPYC di terza generazione

Leggi perché IBM Cloud Bare Metal Servers con la terza generazione di processori AMD EPYC offre più scelta e flessibilità per le tue esigenze di carichi di lavoro pesanti.

Documenti tecnici AMD EPYC e white paper

Vedi tutta la documentazione di AMD EPYC su IBM Cloud.
Vedi tutte le opzioni di personalizzazione, valuta i costi e salva un preventivo nel catalogo IBM Cloud Bare Metal Server.

Note a piè di pagina

*  L'aumento massimo per i processori AMD è il valore massimo di frequenza ottenibile da ogni singolo core sul processore in normali condizioni d'uso per i sistemi server.

**20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.