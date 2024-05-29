I nuovi processori AMD EPYC su IBM® Cloud Bare Metal Servers aiuto a superare i vincoli di prestazione e ottimizzare il livello globale di prestazione per compiti pesanti come analisi dei dati, gioco globale su cloud e app di fluidodinamica.
Scegli tra la seconda o la terza generazione di processori AMD EPYC per soddisfare al meglio le tue esigenze di costo e prestazione.
Personalizzazione e fornitura con opzioni altamente differenziate di numero dei core, velocità di clock e larghezza di banda della memoria di AMD.
20 TB di dati di trasferimento in uscita sono inclusi con tutti i server bare metal mensili.
Attiva i processori su IBM Cloud Bare Metal Servers in sole tre ore.
IBM Cloud Bare Metal Servers con la terza generazione di processori AMD EPYC 7763 con resa 64 core per CPU /128 core per server dual-processor.
Alte velocità di clock aiutano a risolvere compiti di calcolo intensivi in meno tempo per una migliore produttività della piattaforma.
Ottieni otto canali di memoria e fino a 4096 GB RAM per CPU.
L'architettura AMD EPYC presenta la crittografia della memoria principale e della memoria VM per aiutare a proteggere il processo di avvio.
Analizzare proprietà termiche e predire la modellazione dei flussi d'aria in tempo reale. L'eccezionale larghezza di banda della memoria ti aiuta ad ottenere il massimo dalle applicazioni di sistema complesse.
Predisposizione per una migliore performance di gioco e codifica degli indirizzi, compilazione, I/O su disco, crittografia, calcolo, memoria, Java, eSpeak o POV-Ray con alte prestazioni della CPU.
Usa un'abbondante larghezza di banda I/O, mentre i carichi di lavoro intensivi di calcolo fanno uso di un alto numero di core e del supporto di memoria.
Personalizza e distribuisci IBM Cloud Bare Metal Servers per qualsiasi esigenza di carico di lavoro su un'infrastruttura IBM Cloud di tua scelta. Sia l' infrastruttura classica che l'impiego di infrastrutture cloud privati virtuali (VCP) sono dedicate al tuo uso single-tenancy, con vantaggi di sicurezza integrati e controllo sulle risorse di calcolo.
Scopri come più core, velocità di clock più elevate e maggiore larghezza di banda di memoria aiutano a fornire prestazioni leader per i carichi di lavoro ad alta intesità di calcolo.
Scopri perché i server IBM Cloud Bare Metal Servers basati su processore AMD EPYC sono la scelta migliore per gli MMO rispetto alle alternative multitenant.
Leggi perché IBM Cloud Bare Metal Servers con la terza generazione di processori AMD EPYC offre più scelta e flessibilità per le tue esigenze di carichi di lavoro pesanti.
Vedi tutte le opzioni di personalizzazione, valuta i costi e salva un preventivo nel catalogo IBM Cloud Bare Metal Server.
* L'aumento massimo per i processori AMD è il valore massimo di frequenza ottenibile da ogni singolo core sul processore in normali condizioni d'uso per i sistemi server.
**20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.