I clienti di IBM® Cloud Pak for Integration possono utilizzare le funzionalità di elaborazione degli eventi di IBM® Event Automation per creare e automatizzare flussi di lavoro basati su eventi con una potente piattaforma a uso limitato di codice, senza necessità di molta codifica. I team possono trasformare, in tempo reale, i dati grezzi degli eventi in azioni attraverso un'interfaccia unificata che supporta avvisi, aggiornamenti della dashboard e automazioni. IBM® Event Streams supporta qualsiasi implementazione Kafka, garantendo flessibilità in tutta l'architettura degli eventi.