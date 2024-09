L'elaborazione di flussi di eventi con Apache Flink può trasformare i dati non elaborati in insight pertinenti e fruibili. Tuttavia, trovare le persone giuste con le giuste competenze può rivelarsi una sfida. E se si potesse dare la possibilità a più persone senza competenze altamente specializzate di lavorare con gli eventi in tempo reale?

IBM® Event Automation offre una piattaforma di elaborazione del flusso di eventi scalabile e a uso limitato di codice che consente di automatizzare e agire sui dati in tempo reale. Permette inoltre di filtrare, aggregare, trasformare e unificare flussi di eventi con assistenza e convalida in ogni fase. Allo stesso modo, riduce il livello di competenza e consente agli utenti aziendali e IT di definire gli scenari di business e di rilevare quando si presentano e agire in tempo reale. Event Processing funziona con qualsiasi implementazione di Kafka e anche con qualsiasi altro tipo di broker di eventi che implementi il protocollo Kafka.