IBM Cloud Pak® for Integration utilizza le funzionalità di integrazione delle applicazioni di IBM App Connect® per permettere all'azienda di diventare ancora più unificata, raccogliere dati importanti, agire in tempo reale e prendere decisioni più informate al fine di migliorare rapidamente l'esperienza utente. L’automazione basata sull’intelligenza artificiale offre un approccio innovativo all’integrazione, aumentando la velocità e riducendo i costi dei progetti di integrazione.



Accedi rapidamente, proteggi e preserva l’integrità delle informazioni critiche per l’azienda, collegando le applicazioni e i dati esistenti in modi nuovi e interessanti per rivelare il loro pieno potenziale, indipendentemente dalla loro posizione. La piattaforma di integrazione è progettata per soddisfare le esigenze uniche dei suoi utenti e riunisce vari tipi di integrazioni in un unico posto.