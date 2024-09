IBM Cloud Pak for Applications fornisce la massima flessibilità per il tuo landscape di applicazioni. Utilizza il tuo abbonamento per scegliere tra diverse opzioni di implementazione dei tempi di esecuzione: IBM WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x e altro ancora. Inoltre, puoi implementare Red Hat OpenShift incluso per supportare le tue esigenze di distribuzione dei container e gli strumenti di modernizzazione delle applicazioni per trasformare in modo efficiente le tue applicazioni monolitiche in microservizi.