Classi di archiviazione flessibili

Standard (per dati attivi): da utilizzare per i dati attivi a cui si accede più volte al mese. I tuoi dati saranno immediatamente disponibili quando necessario. I casi d'utilizzo più comuni includono lo streaming di contenuti web e mobili, DevOps, analytics, collaborazione e repository di contenuti attivi. Non ci sono costi di recupero, né dimensioni minime degli oggetti, né requisiti di durata minima.

Vault (per dati meno attivi): da utilizzare per dati meno attivi a cui si accede una volta al mese o anche meno spesso. I dati saranno immediatamente disponibili quando necessario. Alla lettura dei dati si applica una bassa tariffa di recupero. I casi d'uso più comuni includono il backup e la conservazione degli asset digitali. Vault include una soglia per la dimensione degli oggetti e il periodo di archiviazione, con una dimensione minima fatturabile degli oggetti di 128 KB e una durata minima di archiviazione di 30 giorni.

Cold Vault (per dati inutilizzati): da utilizzare per i dati a cui si accede solo poche volte all'anno. Alla lettura dei dati si applica una tariffa di recupero maggiore. I casi d'uso più comuni includono backup a lungo termine, conservazione di set di dati di grandi dimensioni o vecchi contenuti multimediali. Cold Vault include una soglia per la dimensione degli oggetti e il periodo di archiviazione, con una dimensione minima fatturabile degli oggetti di 256 KB e una durata minima di archiviazione di 90 giorni. Gli oggetti di dimensioni inferiori alla dimensione minima verranno fatturati alla tariffa per la dimensione minima degli oggetti.