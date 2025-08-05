Backup cloud native

Proteggi i dati critici con backup nativi continui per object storage.
Effettua un backup continuo dello storage dei dati nei bucket IBM Cloud Object Storage. COS Native Backup offre una soluzione gestita IBM e basata su policy che ridefinisce il modo in cui i dati degli oggetti vengono protetti nel cloud. Raggiungi un livello più elevato di continuità aziendale e prontezza per la disaster recovery ripristinando i workload da qualsiasi punto nel tempo.
Memorizza i backup in insiemi di credenziali di backup all'interno di aree o account separati per isolarli dagli ambienti di produzione per la massima protezione e garanzia di ripristino.
I vault di backup possono essere forniti con la crittografia gestita da IBM® Key Protect, offrendo un controllo completo sulle chiavi di crittografia e sui requisiti di conformità.
Monitora lo stato di salute e lo stato delle policy di backup e degli intervalli di ripristino per identificare facilmente problemi o errori riscontrati durante i backup.
Il periodo iniziale di conservazione è basato su criteri e la conservazione può essere estesa nell'insieme di credenziali, per soddisfare facilmente le esigenze di conformità o governance.
Gli aggiornamenti dei dati vengono costantemente sincronizzati con il backup, consentendo un ripristino granulare da qualsiasi punto nel tempo.
I backup non possono essere eliminati prima del periodo di conservazione completo. La conservazione può essere solo estesa.
Scegli tu dove eseguire il ripristino: all'origine o a un nuovo bucket isolato.
Implementa e gestisci i backup vault con SDK IBM , API o utilizzando moduli Terraform.
Non lasciare che i tuoi dati diventino vittime di minacce informatiche implacabili. Utilizza al meglio questa nuova funzionalità per garantire che i tuoi dati critici siano al sicuro, recuperabili e pronti.