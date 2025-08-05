Backup cloud native

Proteggi i dati critici con backup nativi continui per object storage.

Illustrazione di una donna alla scrivania che accede a un data storage all'interno di una rete cloud protetta per il backup and recovery

Recupera i tuoi workload da un qualsiasi momento

Effettua un backup continuo dello storage dei dati nei bucket IBM Cloud Object Storage. COS Native Backup offre una soluzione gestita IBM e basata su policy che ridefinisce il modo in cui i dati degli oggetti vengono protetti nel cloud. Raggiungi un livello più elevato di continuità aziendale e prontezza per la disaster recovery ripristinando i workload da qualsiasi punto nel tempo.

Cosa ottieni

Una persona che lavora in una sala server
Obiettivo del punto di ripristino (RPO) vicino allo zero

Poiché le modifiche agli oggetti vengono immediatamente sincronizzate con il vault di backup, è possibile recuperare i dati con un rischio limitato di perdita di dati.
Una persona che tiene un server rack in una sala server
Recupero costante

Ripristina da qualsiasi punto all'interno della finestra di conservazione di backup, garantendo un ripristino coerente dell'intero workload dell'applicazione.
Vista dall'alto degli sviluppatori che utilizzano il desktop su una scrivania
Rischio ridotto

Ogni modifica viene acquisita quasi in tempo reale senza la possibilità di perdita di dati tra i periodi di backup.
Immagine generata digitalmente di cubi blu scuro che si collegano tra loro
Backup illimitati

Conserva i backup per tutto il tempo necessario.
Più piattaforme quadrate galleggianti e un grande cubo blu che fluttua sopra le caselle
Gestito da IBM

Lo storage è integrato in modo nativo e completamente gestito, quindi non è necessaria alcuna infrastruttura o software aggiuntivo.
Dettagli delle funzioni

Isolamento del backup

Memorizza i backup in insiemi di credenziali di backup all'interno di aree o account separati per isolarli dagli ambienti di produzione per la massima protezione e garanzia di ripristino.
Crittografia flessibile

I vault di backup possono essere forniti con la crittografia gestita da IBM® Key Protect, offrendo un controllo completo sulle chiavi di crittografia e sui requisiti di conformità.
Visibilità e monitoraggio

Monitora lo stato di salute e lo stato delle policy di backup e degli intervalli di ripristino per identificare facilmente problemi o errori riscontrati durante i backup.
Gestione della conservazione

Il periodo iniziale di conservazione è basato su criteri e la conservazione può essere estesa nell'insieme di credenziali, per soddisfare facilmente le esigenze di conformità o governance.
Backup continuo

Gli aggiornamenti dei dati vengono costantemente sincronizzati con il backup, consentendo un ripristino granulare da qualsiasi punto nel tempo.
Backup immutabili

I backup non possono essere eliminati prima del periodo di conservazione completo. La conservazione può essere solo estesa.
Ripristino flessibile

Scegli tu dove eseguire il ripristino: all'origine o a un nuovo bucket isolato.
Facile da utilizzare per gli sviluppatori

Implementa e gestisci i backup vault con SDK IBM , API o utilizzando moduli Terraform.
Prossimi passi

Non lasciare che i tuoi dati diventino vittime di minacce informatiche implacabili. Utilizza al meglio questa nuova funzionalità per garantire che i tuoi dati critici siano al sicuro, recuperabili e pronti.

