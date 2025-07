Proteggi i tuoi dati in IBM® Cloud Object Storage ora con i backup nativi

Il ransomware continua a essere una minaccia persistente per tutte le organizzazioni. Secondo i dati IBM, nel 2024 sono aumentati il numero di gruppi di hacker che attaccano con il ransomware, le dimensioni delle aziende prese di mira e il numero di pagamenti richiesti.

Gli attacchi ransomware si sono evoluti anche per colpire i dati critici archiviati all'interno dei provider di cloud. Proprio l'anno scorso, Halcyon ha annunciato la scoperta di un nuovo metodo in cui gli aggressori ottengono prima le credenziali dell'account degli utenti del cloud, quindi utilizzano tali autorizzazioni per crittografare i dati con la crittografia lato server con chiavi fornite dal cliente (SSE-C). Utilizzando SSE-C, gli aggressori utilizzano le proprie chiavi per crittografare i dati dei clienti e richiedono il pagamento di ransomware per decrittografare i dati; lasciando i clienti costretti a pagare il riscatto o a perdere completamente i propri dati. Senza backup adeguati, i clienti non hanno modo di recuperare i propri account o dati una volta avvenuto l'attacco.

I metodi di backup tradizionali si basano in genere su backup programmati o periodici. Ad esempio, un backup completo può essere eseguito giornalmente o settimanalmente, con backup incrementali che acquisiscono le modifiche intermedie. Sebbene efficaci, questi metodi comportano un rischio intrinseco: eventuali aggiornamenti effettuati tra gli intervalli di backup potrebbero andare persi durante il ripristino.

Al contrario, il backup continuo in IBM® Cloud Object Storage offre un miglioramento rivoluzionario:

Recovery Point Objective (RPO) vicino allo zero : poiché le modifiche agli oggetti vengono immediatamente sincronizzate con il vault di backup, è possibile recuperare i dati con un rischio limitato di perdita di dati.

: poiché le modifiche agli oggetti vengono immediatamente sincronizzate con il vault di backup, è possibile recuperare i dati con un rischio limitato di perdita di dati. Ripristino costante : puoi eseguire il ripristino da qualsiasi punto all'interno dell'intervallo di ripristino, non solo da quando è stato acquisito l'ultimo backup.

: puoi eseguire il ripristino da qualsiasi punto all'interno dell'intervallo di ripristino, non solo da quando è stato acquisito l'ultimo backup. Rischio ridotto: non è più necessario preoccuparsi che gli aggiornamenti critici vengano persi tra le finestre di backup pianificate.

Ciò significa che le organizzazioni possono ora raggiungere un livello molto più elevato di continuità aziendale e preparazione al disaster recovery, senza i tradizionali compromessi.