Riepilogo: le principali storie di ransomware del 2024

Gli attacchi ransomware ai porti statunitensi sono aumentati nel 2024 sia in frequenza che in sofisticazione. Il porto di Seattle, ad esempio, è stato attaccato in agosto, causando grandi disordini. Il governo degli Stati Uniti ha risposto in modo assertivo. A febbraio 2024, il Presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che estende l'autorità della Guardia Costiera degli Stati Uniti per affrontare gli incidenti di cybersecurity nel settore marittimo e richiede difese digitali più robuste per gli operatori portuali.

L'importanza della cybersecurity non è mai stata così alta. Con la maggiore sofisticazione e funzionalità dei gruppi di ransomware, i difensori hanno sempre più bisogno del rilevamento delle minacce AI e delle soluzioni di cybersecurity AI in generale, nonché delle best practice di cybersecurity in tutta l'organizzazione.