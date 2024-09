IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager si integra con altri prodotti IBM ELM, come IBM Engineering Requirements Management DOORS Family e Workflow Management. Il software aggiuntivo Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM consente di creare risorse utente conformi agli standard del framework del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (Department of Defense Architecture Framework, DoDAF), del framework dell'architettura del Ministero della difesa del Regno Unito (Ministry of Defense Architectural Framework, MODAF) e del Profilo unificato per DoDAF/MODAF (Unified Profile for DoDAF/MODAF, UPDM). Il software aggiuntivo Rhapsody - Tools and Utilities è un programma di utilità per la documentazione personalizzabile.