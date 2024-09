Sfrutta i processi di ingegneria del software integrato automatizzati e quasi in tempo reale per passare dalla progettazione all'implementazione. Systems Design Rhapsody - Architect for Software genera frame di codice C, C++, Java e C# per creare la struttura e l'architettura del progetto. Utilizzando i frame di codice è possibile aggiungere codifica dettagliata a un modello o al codice. L'applicazione IBM ELM sincronizza le modifiche per ottenere dati coerenti. Il profilo MARTE consente di modellare le prestazioni quasi in tempo reale e di analizzare i colli di bottiglia del progetto.