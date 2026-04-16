Entra in una partnership studiata per far crescere il tuo business più rapidamente fin dal primo giorno.
IBM Partner Plus offre ai partner il percorso più veloce verso la crescita.
Progettato per le aziende pronte a crescere con soluzioni basate su abbonamento e guidate dalla strategia, questo programma ti aiuta ad accelerare fin dal primo giorno e a cogliere nuove opportunità con sicurezza.
I partner ottengono maggiori incentivi, strumenti moderni basati sull’AI e funzionalità come l’integrazione con il marketplace e Agent Connect, garantendo la velocità e la portata necessarie per competere in un mercato in rapida evoluzione. Puoi costruire soluzioni differenziate utilizzando la tecnologia e l'esperienza di IBM per guidare l'innovazione in vari settori e offrire ai clienti esperienze eccezionali. Che si tratti di creare nuove offerte, concludere affari più velocemente o entrare in nuovi mercati, IBM Partner Plus ti aiuta ad andare oltre.
Offri innovazione continua e realizza nuovi flussi di ricavi tramite i marketplace hyperscaler e Agent Connect.
Accedi a incentivi semplificati, crediti cloud, supporto personalizzato e indicazioni dirette dagli esperti IBM, il tutto progettato per aiutarti a fare affari più velocemente, crescere con sicurezza ed espandere il tuo business.
Sfrutta i finanziamenti scalabili per il co-marketing e i contenuti basati sul profilo per influenzare il percorso di acquisto, accelerare i cicli di vendita e avere successo in un marketplace digital-first.
Utilizza un portale per i partner modernizzato e un sistema di preventivi che offrono una configurazione più rapida, insight in tempo reale e raccomandazioni basate su AI.
Accelera il lavoro con agenti AI intelligenti e specifici per ciascuna attività, che automatizzano i processi, semplificano le decisioni e liberano i team per concentrarsi su ciò che conta davvero: l'innovazione e la crescita.
Scala l’AI, supera i silos, riduci i tempi per ottenere insight preziosi e migliora i risultati dell’AI con un data lakehouse ibrido e aperto.
Riduci complessità e costi con framework di automazione che semplificano i workflow IT e aziendali, aiutandoti a ottenere risultati più rapidi, affidabili e su larga scala.
Sviluppa e distribuisci ovunque con l’architettura aperta hybrid cloud di IBM. Ottieni flessibilità, sicurezza e scalabilità per soddisfare le esigenze dei clienti in ambienti on-premise, privati e pubblici.
Dalle competenze alla domanda, fino alle vendite, avrai il supporto e le risorse per crescere con sicurezza.
Acquisisci le competenze per innovare e operare con sicurezza grazie a percorsi di apprendimento guidato, crediti cloud e supporto pratico, progettati per accelerare la tua preparazione tecnica.
Genera domanda con fondi di co-marketing, contenuti mirati e visibilità sul marketplace, che ti aiutano a raggiungere gli acquirenti prima e a trasformare l’interesse in opportunità qualificate.
Vendi in modo più intelligente con incentivi semplificati, strumenti di preventivazione moderni e insight basati su AI, per velocizzare i cicli di vendita e crescere il fatturato.