IBM Partner Plus offre ai partner il percorso più veloce verso la crescita.

Progettato per le aziende pronte a crescere con soluzioni basate su abbonamento e guidate dalla strategia, questo programma ti aiuta ad accelerare fin dal primo giorno e a cogliere nuove opportunità con sicurezza.

I partner ottengono maggiori incentivi, strumenti moderni basati sull’AI e funzionalità come l’integrazione con il marketplace e Agent Connect, garantendo la velocità e la portata necessarie per competere in un mercato in rapida evoluzione. Puoi costruire soluzioni differenziate utilizzando la tecnologia e l'esperienza di IBM per guidare l'innovazione in vari settori e offrire ai clienti esperienze eccezionali. Che si tratti di creare nuove offerte, concludere affari più velocemente o entrare in nuovi mercati, IBM Partner Plus ti aiuta ad andare oltre.