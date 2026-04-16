IBM Partner Plus: progettato per dare slancio.

Entra in una partnership studiata per far crescere il tuo business più rapidamente fin dal primo giorno.

Plus Is More

IBM Partner Plus offre ai partner il percorso più veloce verso la crescita.

Progettato per le aziende pronte a crescere con soluzioni basate su abbonamento e guidate dalla strategia, questo programma ti aiuta ad accelerare fin dal primo giorno e a cogliere nuove opportunità con sicurezza.

I partner ottengono maggiori incentivi, strumenti moderni basati sull’AI e funzionalità come l’integrazione con il marketplace e Agent Connect, garantendo la velocità e la portata necessarie per competere in un mercato in rapida evoluzione. Puoi costruire soluzioni differenziate utilizzando la tecnologia e l'esperienza di IBM per guidare l'innovazione in vari settori e offrire ai clienti esperienze eccezionali. Che si tratti di creare nuove offerte, concludere affari più velocemente o entrare in nuovi mercati, IBM Partner Plus ti aiuta ad andare oltre.

Innovare il modo in cui i partner crescono e vincono

Illustrazione di una donna che parla al cellulare e usa un computer. Sullo sfondo, un workflow del call center.
Incontra i clienti dove acquistano

Offri innovazione continua e realizza nuovi flussi di ricavi tramite i marketplace hyperscaler e Agent Connect.
Illustrazione di una donna che usa un computer con un grafico sullo sfondo.
Massimizza i tuoi risultati

Accedi a incentivi semplificati, crediti cloud, supporto personalizzato e indicazioni dirette dagli esperti IBM, il tutto progettato per aiutarti a fare affari più velocemente, crescere con sicurezza ed espandere il tuo business.
Illustrazione con varie icone, tra cui quelle relative alla banca e alla gestione del tempo
Sblocca la domanda

Sfrutta i finanziamenti scalabili per il co-marketing e i contenuti basati sul profilo per influenzare il percorso di acquisto, accelerare i cicli di vendita e avere successo in un marketplace digital-first.
Illustrazione di un uomo che utilizza un computer con un flusso di conversazione in background.
Esperienze per i partner basate su AI

Utilizza un portale per i partner modernizzato e un sistema di preventivi che offrono una configurazione più rapida, insight in tempo reale e raccomandazioni basate su AI.

Tecnologia pensata per il futuro

Aumenta la produttività con gli agenti AI

Accelera il lavoro con agenti AI intelligenti e specifici per ciascuna attività, che automatizzano i processi, semplificano le decisioni e liberano i team per concentrarsi su ciò che conta davvero: l'innovazione e la crescita. 

Esplora gli agenti precostituiti IBM watsonx Scopri come i partner utilizzano IBM watsonx per l'Agentic AI
Esempio di una lavoratrice di call center che parla con un uomo con alcune soluzioni sullo sfondo.

Metti i tuoi dati al lavoro, ovunque si trovino

Scala l’AI, supera i silos, riduci i tempi per ottenere insight preziosi e migliora i risultati dell’AI con un data lakehouse ibrido e aperto.

Preparati all'AI con i tuoi dati
Illustrazione di una donna che usa un computer con grafica sullo sfondo.

Automatizza tecnologia e operazioni

Riduci complessità e costi con framework di automazione che semplificano i workflow IT e aziendali, aiutandoti a ottenere risultati più rapidi, affidabili e su larga scala.

Sblocca l'automazione basata su AI
Diagramma dei processi aziendali con un cerchio e una linea che rappresentano il workflow e le connessioni.

Lavora in tutti gli ambienti in modo efficace con l'hybrid cloud

Sviluppa e distribuisci ovunque con l’architettura aperta hybrid cloud di IBM. Ottieni flessibilità, sicurezza e scalabilità per soddisfare le esigenze dei clienti in ambienti on-premise, privati e pubblici.

Modernizza la tua infrastruttura oggi stesso
Illustrazione di un uomo che utilizza un IBM PowerVM.

Cosa puoi aspettarti come nuovo partner

Dalle competenze alla domanda, fino alle vendite, avrai il supporto e le risorse per crescere con sicurezza.
Competenze che creano capacità

Acquisisci le competenze per innovare e operare con sicurezza grazie a percorsi di apprendimento guidato, crediti cloud e supporto pratico, progettati per accelerare la tua preparazione tecnica.
Domanda che alimenta la pipeline

Genera domanda con fondi di co-marketing, contenuti mirati e visibilità sul marketplace, che ti aiutano a raggiungere gli acquirenti prima e a trasformare l’interesse in opportunità qualificate.
Vendite che aumentano i ricavi

Vendi in modo più intelligente con incentivi semplificati, strumenti di preventivazione moderni e insight basati su AI, per velocizzare i cicli di vendita e crescere il fatturato.
Non sei ancora pronto a partecipare?

Prendi l’iniziativa ed esplora come iniziare a vendere con IBM, oppure entra in contatto con un esperto IBM che ti aiuti a fare il passo successivo e ad accelerare il tuo percorso con sicurezza.

  1. Vendi con IBM
  2. Parla con un esperto