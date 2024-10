EY ha collaborato con una catena di minimarket per creare una piattaforma "Voice of the Associate" basata sull'AI e abilitata da watsonx. La piattaforma cattura e registra il feedback in tempo reale dei dipendenti, utilizzando lo Speech to Text per trascrivere i messaggi audio, l'elaborazione del linguaggio naturale e l'automazione intelligente per guidare i workflow. La piattaforma si integra con l'ambiente ServiceNow del cliente per trasformare gli insight in azioni, aprendo ticket e automatizzando le attività. I risultati del progetto pilota iniziale hanno incluso una riduzione del 50% del tempo dedicato dai dipendenti alla creazione dei ticket di manutenzione e una riduzione dei tempi di inattività dei macchinari critici, migliorando la soddisfazione dei clienti e l'esperienza dei dipendenti in negozio.