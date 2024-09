Informazioni generali

Conquiste comuni. Successo condiviso. I riconoscimenti IBM Partner Plus rendono omaggio ai collaboratori che fanno squadra per migliorare il mondo. Persone che uniscono le forze per trovare nuove soluzioni a vecchi problemi, trasformare le conoscenze in idee di forte impatto e connettersi per creare qualcosa di realmente illuminante. L'innovazione non è un obiettivo semplice, e nessuno la raggiunge da solo. Perciò, rendiamo omaggio ai membri di questa squadra che permettono a tutti noi di progredire.