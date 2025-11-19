Il feedback degli utenti mostra che IBM SPSS Statistics è abbastanza intuitivo e accessibile; i revisori sottolineano la sua facilità d'uso e la sua funzionalità di gestione dei dati. Per le PMI, ciò significa meno tempo perso nell'apprendimento dello strumento e meno affidamento su una programmazione pesante o su una codifica specialistica. Ti aiuta persino a interpretare output statistici complessi. E poiché si tratta di un prodotto consolidato e affidabile, utilizzato da numerosi utenti accademici e commerciali, acquisisci credibilità nel presentare decisioni basate sui dati internamente o a stakeholder esterni.

Per una PMI che cerca di passare dalla fase in cui si hanno i dati ma non si sa cosa farne a quella in cui si prendono attivamente decisioni basate sui dati, IBM SPSS Statistics offre un solido ponte. Si ottiene un accesso più facile ad analytics, strumenti per prevedere e ottimizzare, licenze flessibili per testare e scalare e un prodotto con usabilità e una solida reputazione.

Se ti interessa esplorare ulteriormente, iscriviti a una prova gratuita di 14 giorni di IBM SPSS Statistics, mappando una o due domande chiave di business (come quali segmenti di clienti sono più probabili di abbandonare l'azienda? o quali canali di marketing offrono il miglior ROI?), e poi valuta come questi insight potrebbero influenzare la pianificazione del prossimo trimestre.

Da ora fino al 15 dicembre 2025, puoi ottenere il 30% di sconto su un nuovo abbonamento mensile o annuale a IBM SPSS Statistics.