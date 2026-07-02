Presentiamo IBM Db2 Serverless Technical Preview: un database serverless per sviluppatori e agenti

Siamo lieti di annunciare l’anteprima tecnica di IBM Db2 Serverless, un servizio di database cloud-native completamente gestito che rende semplice creare, connettere e scalare database senza dover gestire l’infrastruttura. Porta il motore IBM Db2, di cui le aziende già si fidano, in un modello completamente serverless, con provisioning self-service, sicurezza di livello aziendale e scalabilità elastica che non richiede alcuna pianificazione anticipata della capacità.

Man mano che un numero crescente di applicazioni e agenti AI creano e gestiscono database autonomamente, necessitano di un database che risponda alla loro velocità e che non li costringa ad attendere per il provisioning o la scalabilità. Db2 Serverless soddisfa questa esigenza senza costringere ad alcun compromesso. Gli agenti e gli sviluppatori ottengono la velocità del serverless su un motore comprovato in workload complessi e mission-critical, con la sicurezza, l’integrità dei dati e l’affidabilità richieste da tali workload. Gli agenti creano e gestiscono database tramite codice attraverso interfacce REST e MCP, mentre il branching basato su snapshot fornisce copie isolate degli ambienti di produzione per lo sviluppo e il testing.