Presentiamo IBM Db2 Serverless Technical Preview: un database serverless per sviluppatori e agenti

Avvia un database Db2 in pochi secondi. Collega la tua applicazione. Inizia a creare. Nessuna capacità di pianificazione, nessuna infrastruttura da dimensionare, nessuna operazione da eseguire.
Siamo lieti di annunciare l’anteprima tecnica di IBM Db2 Serverless, un servizio di database cloud-native completamente gestito che rende semplice creare, connettere e scalare database senza dover gestire l’infrastruttura. Porta il motore IBM Db2, di cui le aziende già si fidano, in un modello completamente serverless, con provisioning self-service, sicurezza di livello aziendale e scalabilità elastica che non richiede alcuna pianificazione anticipata della capacità.
Man mano che un numero crescente di applicazioni e agenti AI creano e gestiscono database autonomamente, necessitano di un database che risponda alla loro velocità e che non li costringa ad attendere per il provisioning o la scalabilità. Db2 Serverless soddisfa questa esigenza senza costringere ad alcun compromesso. Gli agenti e gli sviluppatori ottengono la velocità del serverless su un motore comprovato in workload complessi e mission-critical, con la sicurezza, l’integrità dei dati e l’affidabilità richieste da tali workload. Gli agenti creano e gestiscono database tramite codice attraverso interfacce REST e MCP, mentre il branching basato su snapshot fornisce copie isolate degli ambienti di produzione per lo sviluppo e il testing.
Gli assistenti AI e gli agenti software ora generano codice, effettuano il provisioning dei servizi e integrano tra loro le applicazioni. Per entrare in questo ciclo, un database deve essere facile da creare e gestire in modo programmatico.
Db2 Serverless offre i componenti fondamentali nell’anteprima tecnica:
Questo rende Db2 semplice da creare, configurare e gestire tramite codice da parte degli sviluppatori e dei relativi strumenti, consentendo di integrare la creazione di un database direttamente in un workflow guidato dagli agenti.
Il branching basato su snapshot è una delle funzionalità distintive al lancio. È ora possibile creare copie isolate di un database per lo sviluppo e il testing, senza modificare l’ambiente di produzione. Testa le modifiche allo schema, convalida gli aggiornamenti, prova nuove funzionalità ed esegui attività parallele, ciascuna nel proprio ambiente isolato.
Con la crescita dello sviluppo assistito dall’AI, il branching è sempre più importante. Gli sviluppatori e gli agenti hanno bisogno di ambienti sicuri in cui sperimentare e iterare. Il branching offre loro questa possibilità e mantiene protetto l’ambiente di produzione.
Db2 Serverless riduce il carico operativo e collega i costi all’utilizzo effettivo, evitando così il sovradimensionamento delle risorse e le attese inutili:
Semplicità serverless con la piattaforma Db2. L’anteprima tecnica include:
Accedi a un motore pronto per la produzione, su cui iniziare a sviluppare fin dal primo giorno, permettendo a qualsiasi team di costruirci sopra con fiducia.
IBM Db2 Serverless è la soluzione ideale per applicazioni transazionali, nuovi sviluppi, ambienti di sviluppo e test, proof of concept e analytics leggera. L’anteprima tecnica è la prima opportunità per iniziare a sviluppare su questa piattaforma.