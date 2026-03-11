ScarfBench: un benchmark pubblico per la migrazione del framework Java

Alzando il livello della modernizzazione aziendale Java, ScarfBench introduce una valutazione trasparente e riproducibile degli strumenti di migrazione dei framework basati su AI.
Oggi presentiamo ScarfBench, un benchmark per il refactoring di applicazioni autonome: una suite di benchmark aperta e una classifica pubblica progettata per valutare le migrazioni Java aziendali automatizzate e gestite da agenti su framework come Jakarta EE, Quarkus e Spring.
Man mano che le organizzazioni modernizzano sistemi mission-critical, la migrazione dei framework è diventata una priorità strategica. Allo stesso tempo, gli strumenti di sviluppo assistito dall'AI sono sempre più utilizzati per accelerare queste transizioni.
ScarfBench offre un metodo standardizzato e riproducibile per valutare se una migrazione basata su AI produce un sistema funzionante e affidabile, e non solo codice compilabile. Consente una valutazione coerente utilizzando workload convalidati di tipo aziendale e un punteggio trasparente.
È essenziale garantire che le applicazioni aziendali dopo la migrazione mantengano funzionalità, qualità e prestazioni coerenti con le app originali.
Il codice che viene compilato non garantisce che un'applicazione si avvii correttamente, che mantenga la parità comportamentale o che funzioni in modo affidabile in ambienti simili alla produzione. ScarfBench stabilisce una base di valutazione comune per la migrazione su scala aziendale per garantire che queste categorizzazioni siano state soddisfatte.
Scarfbench fornisce una suite di applicazioni Java su tutti i framework e consente una valutazione sistematica della capacità degli agenti AI di migrare le applicazioni Java aziendali preservando funzionalità, modelli idiomatici e integrità architettonica.
In particolare, fornisce i seguenti sette componenti:
Ogni workload è stato implementato manualmente e validato da sviluppatori esperti per garantire equivalenza funzionale e uso di framework idiomatico tra le varianti.
Le applicazioni aziendali di grandi dimensioni sono organizzate in livelli logici (o livelli) che separano i problemi. Trattando ciascuno di questi livelli come distinto, la modernizzazione può essere effettuata per livelli. Il nostro benchmark isola le tecnologie principali in ogni livello per workflow coerenti e verificabili che possono essere migrati e testati.
Insieme, questi workload focalizzati e scenari di applicazione completa permettono sia sperimentazioni mirate sia valutazioni a livello di sistema degli approcci di migrazione, e il benchmark è progettato per espandersi nel tempo con framework aggiuntivi, workload più complessi e scenari contribuiti dalla comunità.
ScarfBench supporta workflow di valutazione coerenti e ripetibili. La classifica pubblica aggrega metriche di prestazioni come il successo della costruzione, la convalida dell'avvio e i risultati dei test di convalida, consentendo un confronto oggettivo e un progresso misurabile.
ScarfBench supporta un'ampia gamma di comunità tecniche interessate allo sviluppo e alla trasformazione di applicazioni basati su AI:
ScarfBench è più di un semplice benchmark. Con la combinazione di benchmark pubblici, strumenti riproducibili, metriche trasparenti e una classifica pubblica, ScarfBench fornisce le basi tecniche necessarie per misurare e confrontare qualsiasi soluzione agentica con sicurezza.
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