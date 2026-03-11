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ScarfBench: un benchmark pubblico per la migrazione del framework Java

Alzando il livello della modernizzazione aziendale Java, ScarfBench introduce una valutazione trasparente e riproducibile degli strumenti di migrazione dei framework basati su AI.

Pubblicato il 11 marzo 2026

Oggi presentiamo ScarfBench, un benchmark per il refactoring di applicazioni autonome: una suite di benchmark aperta e una classifica pubblica progettata per valutare le migrazioni Java aziendali automatizzate e gestite da agenti su framework come Jakarta EE, Quarkus e Spring.

Man mano che le organizzazioni modernizzano sistemi mission-critical, la migrazione dei framework è diventata una priorità strategica. Allo stesso tempo, gli strumenti di sviluppo assistito dall'AI sono sempre più utilizzati per accelerare queste transizioni.

ScarfBench offre un metodo standardizzato e riproducibile per valutare se una migrazione basata su AI produce un sistema funzionante e affidabile, e non solo codice compilabile. Consente una valutazione coerente utilizzando workload convalidati di tipo aziendale e un punteggio trasparente.

Perché la migrazione aziendale richiede una valutazione rigorosa

È essenziale garantire che le applicazioni aziendali dopo la migrazione mantengano funzionalità, qualità e prestazioni coerenti con le app originali.

  • La migrazione aziendale deve preservare:
  • Logica aziendale e comportamento del dominio
  • Boundary delle transazioni e garanzie di coerenza
  • Cicli di vita dell'inserimento delle dipendenze e struttura architettonica
  • Mappature di persistenza e integrità relazionale
  • Configurazioni di sicurezza e contratti di integrazione

Il codice che viene compilato non garantisce che un'applicazione si avvii correttamente, che mantenga la parità comportamentale o che funzioni in modo affidabile in ambienti simili alla produzione. ScarfBench stabilisce una base di valutazione comune per la migrazione su scala aziendale per garantire che queste categorizzazioni siano state soddisfatte.

Cosa offre ScarfBench

Scarfbench fornisce una suite di applicazioni Java su tutti i framework e consente una valutazione sistematica della capacità degli agenti AI di migrare le applicazioni Java aziendali preservando funzionalità, modelli idiomatici e integrità architettonica.

In particolare, fornisce i seguenti sette componenti:

  1. Applicazioni enterprise verificate dagli sviluppatori implementate su Jakarta EE, Quarkus e framework Spring
  2. Esempi mirati che mettono in luce problematiche specifiche relative alle tecnologie aziendali
  3. Intere applicazioni che combinano più livelli architetturali in sistemi completi
  4. Workflow automatizzati per la compilazione e la convalida all'avvio
  5. Test di convalida che verificano il tempo di esecuzione e l'equivalenza funzionale
  6. Una classifica pubblica per confrontare fianco a fianco gli strumenti e gli agenti
  7. Documentazione completa, compagno CLI del tempo di esecuzione e una guida rapida

Ogni workload è stato implementato manualmente e validato da sviluppatori esperti per garantire equivalenza funzionale e uso di framework idiomatico tra le varianti.

Due casi d'uso

Le applicazioni aziendali di grandi dimensioni sono organizzate in livelli logici (o livelli) che separano i problemi. Trattando ciascuno di questi livelli come distinto, la modernizzazione può essere effettuata per livelli. Il nostro benchmark isola le tecnologie principali in ogni livello per workflow coerenti e verificabili che possono essere migrati e testati. 

  • Workload mirati: workload mirati isolano problematiche aziendali quali il comportamento di persistenza, i modelli di inserimento delle dipendenze, i meccanismi di Integrazione, le interfacce web e le configurazioni di sicurezza. Questi esempi permettono ai team di valutare quanto bene uno strumento di migrazione gestisce specifici costrutti di framework in scenari controllati.
  • Applicazioni complete: le applicazioni complete integrano più livelli architetturali in sistemi realistici. Questi workload valutano se un approccio di migrazione mantiene l'integrità della build, la stabilità del tempo di esecuzione e il comportamento corretto tra i livelli interagenti.

Insieme, questi workload focalizzati e scenari di applicazione completa permettono sia sperimentazioni mirate sia valutazioni a livello di sistema degli approcci di migrazione, e il benchmark è progettato per espandersi nel tempo con framework aggiuntivi, workload più complessi e scenari contribuiti dalla comunità.

Valutazione riproducibile e risultati trasparenti

ScarfBench supporta workflow di valutazione coerenti e ripetibili. La classifica pubblica aggrega metriche di prestazioni come il successo della costruzione, la convalida dell'avvio e i risultati dei test di convalida, consentendo un confronto oggettivo e un progresso misurabile.

Chi supporta ScarfBench

ScarfBench supporta un'ampia gamma di comunità tecniche interessate allo sviluppo e alla trasformazione di applicazioni basati su AI:

  1. Team di ricerca che studiano la trasformazione dei programmi assistita dall'AI per valutare il loro approccio
  2. Sviluppatori di strumenti che sviluppano sistemi di modernizzazione automatizzati per valutare l'efficacia dello strumento
  3. Architetti enterprise che valutano le strategie di migrazione
  4. Contributori open-source interessati al benchmarking riproducibile

Più di un benchmark

ScarfBench è più di un semplice benchmark. Con la combinazione di benchmark pubblici, strumenti riproducibili, metriche trasparenti e una classifica pubblica, ScarfBench fornisce le basi tecniche necessarie per misurare e confrontare qualsiasi soluzione agentica con sicurezza.

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