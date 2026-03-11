ScarfBench: un benchmark pubblico per la migrazione del framework Java

Le applicazioni aziendali di grandi dimensioni sono organizzate in livelli logici (o livelli) che separano i problemi. Trattando ciascuno di questi livelli come distinto, la modernizzazione può essere effettuata per livelli. Il nostro benchmark isola le tecnologie principali in ogni livello per workflow coerenti e verificabili che possono essere migrati e testati.

Workload mirati: workload mirati isolano problematiche aziendali quali il comportamento di persistenza, i modelli di inserimento delle dipendenze, i meccanismi di Integrazione, le interfacce web e le configurazioni di sicurezza. Questi esempi permettono ai team di valutare quanto bene uno strumento di migrazione gestisce specifici costrutti di framework in scenari controllati.

workload mirati isolano problematiche aziendali quali il comportamento di persistenza, i modelli di inserimento delle dipendenze, i meccanismi di Integrazione, le interfacce web e le configurazioni di sicurezza. Questi esempi permettono ai team di valutare quanto bene uno strumento di migrazione gestisce specifici costrutti di framework in scenari controllati. Applicazioni complete: le applicazioni complete integrano più livelli architetturali in sistemi realistici. Questi workload valutano se un approccio di migrazione mantiene l'integrità della build, la stabilità del tempo di esecuzione e il comportamento corretto tra i livelli interagenti.

Insieme, questi workload focalizzati e scenari di applicazione completa permettono sia sperimentazioni mirate sia valutazioni a livello di sistema degli approcci di migrazione, e il benchmark è progettato per espandersi nel tempo con framework aggiuntivi, workload più complessi e scenari contribuiti dalla comunità.