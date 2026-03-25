VAKRA è ora disponibile al pubblico. Il codice sorgente, le specifiche dei compiti e l’ambiente di valutazione sono open source su Github e includono tutto il necessario per riprodurre i risultati e fare funzionare nuovi agenti end-to-end, tra cui:

Ambienti API eseguibili e ospitati localmente supportati da database reali

Raccolte di documenti specifiche del dominio per il ragionamento potenziato dal recupero

Un runner di valutazione autonomo che riproduce e verifica l’intero percorso degli agenti

Script per il benchmarking di nuovi modelli nelle impostazioni delle attività solo API, multi-hop e multi-source

Stiamo anche lanciando un Hugging Face Space che ospiterà la classifica pubblica di VAKRA. Invitiamo ricercatori, professionisti e sviluppatori a inviare risultati e a contribuire con feedback ed estensioni.

Esplora su GitHub