1. AI e automazione: più intelligenti, veloci e integrati

L'integrazione con watsonx è stata ampliata, consentendo ai modelli AI di essere attivati automaticamente dall'automazione del workflow. Questo significa che ora puoi utilizzare le capacità dell'AI in modo sistematico, più efficace ed efficiente, ottenendo migliori insight e risultati. Un altro miglioramento chiave è il passaggio dall'Integrazione basata sul dialogo a watsonx Assistant e Orchestrate, che consentono conversational AI chatbots funzionalità all'interno di OpenPages. Questa modifica consente all'assistente di allegare informazioni contestuali alle interazioni dell'utente, come la posizione, il profilo e gli oggetti visualizzati, per suggerimenti di servizio più informati.

2. Interfaccia utente e usabilità: navigazione intuitiva e interazioni migliorate

L'interfaccia utente è stata notevolmente migliorata, con una migliore navigazione, filtri dinamici, supporto per il markdown e interazioni utente migliorate. Questi aggiornamenti rendono più facile che mai la personalizzazione e l'interazione con i dati, favorendo un'esperienza più coinvolgente e produttiva.

3. Amministrazione e gestione dei dati: processi semplificati

Gestione più semplice delle entità, esportazioni di dati arricchite e processi di aggiornamento semplificati sono ora a portata di mano. Il nuovo filtro della cartella principale della griglia di associazione consente agli amministratori di definire filtri dinamici basati sulla cartella dell'oggetto corrente, garantendo che gli utenti finali vedano solo gli oggetti o le attività pertinenti.

4. Miglioramenti dei dati e della visualizzazione: potenti funzionalità di creazione di grafici e miglioramenti dei grafici

Questa nuova versione offre funzionalità più solide, fornendo agli utenti insight migliori e un modo più intuitivo di visualizzare i propri dati. I principali miglioramenti includono:

Potenti funzionalità grafiche: funzionalità grafiche più solide, con supporto per campi a selezione multipla e visualizzazioni migliorate per i grafici con numerosi elementi. Questi miglioramenti semplificano la visualizzazione e l'interpretazione di dati complessi.

