Presentazione di OpenPages 9.1.1: Espansione dell'agente AI, automazione e usabilità per una gestione dei rischi più intelligente

24 giugno 2025

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 si basa sulla sua potente base di governance, rischio e conformità (GRC) con una serie di nuove caratteristiche progettate per migliorare l'automazione, semplificare l'esperienza utente e migliorare la flessibilità di Integrazione. Questa versione introduce funzionalità di AI più approfondite, workflow più intelligenti e un'interfaccia più intuitiva, che consente alle Organizzazioni di gestire il rischio con maggiore agilità e intelligenza.

OpenPages 9.1.1 Offre una serie completa di miglioramenti in 5 aree chiave:

  • AI e automazione: consenti agli agenti di intelligenza artificiale di convalidare, arricchire e valutare automaticamente le attività per te attraverso workflow
  • Interfaccia utente e usabilità: navigazione migliorata, filtro dinamico, supporto per markdown e interazioni utente migliorate.
  • Amministrazione e gestione dei dati: Gestione delle entità più semplice, esportazioni di dati arricchite e processi di aggiornamento semplificati.
  • Dati e visualizzazione: funzionalità più potenti per migliori insight.
  • Integrazione e supporto della piattaforma: integrazione basata sugli eventi, supporto per feed personalizzati e compatibilità con le piattaforme IBM più recenti.

Questi aggiornamenti sono progettati per aiutare le organizzazioni a ridurre gli sforzi manuali, potenziare il processo decisionale e migliorare l'esperienza utente su tutta la linea.

5 miglioramenti chiave in IBM OpenPages 9.1.1

1. AI e automazione: più intelligenti, veloci e integrati

L'integrazione con watsonx è stata ampliata, consentendo ai modelli AI di essere attivati automaticamente dall'automazione del workflow. Questo significa che ora puoi utilizzare le capacità dell'AI in modo sistematico, più efficace ed efficiente, ottenendo migliori insight e risultati. Un altro miglioramento chiave è il passaggio dall'Integrazione basata sul dialogo a watsonx Assistant e Orchestrate, che consentono conversational AI chatbots funzionalità all'interno di OpenPages. Questa modifica consente all'assistente di allegare informazioni contestuali alle interazioni dell'utente, come la posizione, il profilo e gli oggetti visualizzati, per suggerimenti di servizio più informati.

2. Interfaccia utente e usabilità: navigazione intuitiva e interazioni migliorate

L'interfaccia utente è stata notevolmente migliorata, con una migliore navigazione, filtri dinamici, supporto per il markdown e interazioni utente migliorate. Questi aggiornamenti rendono più facile che mai la personalizzazione e l'interazione con i dati, favorendo un'esperienza più coinvolgente e produttiva.

3. Amministrazione e gestione dei dati: processi semplificati

Gestione più semplice delle entità, esportazioni di dati arricchite e processi di aggiornamento semplificati sono ora a portata di mano. Il nuovo filtro della cartella principale della griglia di associazione consente agli amministratori di definire filtri dinamici basati sulla cartella dell'oggetto corrente, garantendo che gli utenti finali vedano solo gli oggetti o le attività pertinenti.

4. Miglioramenti dei dati e della visualizzazione: potenti funzionalità di creazione di grafici e miglioramenti dei grafici

Questa nuova versione offre funzionalità più solide, fornendo agli utenti insight migliori e un modo più intuitivo di visualizzare i propri dati. I principali miglioramenti includono:

  • Potenti funzionalità grafiche: funzionalità grafichepiù solide, con supporto per campi a selezione multipla e visualizzazioni migliorate per i grafici con numerosi elementi. Questi miglioramenti semplificano la visualizzazione e l'interpretazione di dati complessi.
  • Esportazione di dati con tag: i tag sono ora inclusi nelle esportazioni di dati, fornendo un ulteriore livello di organizzazione e contesto ai tuoi dati. Questa funzionalità garantisce che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili, semplificando i suoi processi decisionali e di analisi.
  • Child Association in Creation Views: gli utenti possono associare elementi esistenti come gli elementi figli durante il processo di creazione, risparmiando tempo e assegnando gli elementi figli in modo più efficiente.

5. Integrazione e supporto della piattaforma:

  • Campi personalizzati nel feed RCM: Wolters Kluwer offre ora campi personalizzati per i contenuti normativi, consentendo una gestione dei dati più personalizzata. Aggiungendo campi personalizzati a un gruppo di campi in OpenPages e utilizzando gli stessi nomi di campo di Wolters Kluwer, è possibile migliorare la gestione dei contenuti normativi.
  • Supporto della piattaforma: Cognos Analytics 12.1 e Db2 12.1: OpenPages 9.1.1 include il supporto per IBM Cognos Analytics 12.1, oltre al supporto esistente per Cognos 12.0.1 e versioni successive 12.0.x versioni.  Inoltre, ora supporta i database IBM Db2 12.1, oltre al supporto esistente per Db2 11.5.5 e versioni successive 11.5.x versioni.
  • Supporto dell'installatore per gli aggiornamenti automatici del database: OpenPages Installer ora offre aggiornamenti automatici del database come parte del processo di aggiornamento per le versioni principali e mod. Questa caratteristica, disponibile per gli aggiornamenti dalla versione 9.0 in poi, semplifica il processo e riduce l'intervento manuale.

Un significativo passo avanti nella gestione del rischio e della conformità

OpenPages 9.1.1 è un significativo passo avanti nella gestione del rischio e della conformità, che offre un'automazione più intelligente, interfacce utente migliorate e funzionalità avanzate di visualizzazione dei dati. Accetta questi aggiornamenti per elevare la tua esperienza di gestione dei dati e sbloccare nuove insight.

