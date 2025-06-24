24 giugno 2025
IBM OpenPages 9.1.1 si basa sulla sua potente base di governance, rischio e conformità (GRC) con una serie di nuove caratteristiche progettate per migliorare l'automazione, semplificare l'esperienza utente e migliorare la flessibilità di Integrazione. Questa versione introduce funzionalità di AI più approfondite, workflow più intelligenti e un'interfaccia più intuitiva, che consente alle Organizzazioni di gestire il rischio con maggiore agilità e intelligenza.
OpenPages 9.1.1 Offre una serie completa di miglioramenti in 5 aree chiave:
Questi aggiornamenti sono progettati per aiutare le organizzazioni a ridurre gli sforzi manuali, potenziare il processo decisionale e migliorare l'esperienza utente su tutta la linea.
1. AI e automazione: più intelligenti, veloci e integrati
L'integrazione con watsonx è stata ampliata, consentendo ai modelli AI di essere attivati automaticamente dall'automazione del workflow. Questo significa che ora puoi utilizzare le capacità dell'AI in modo sistematico, più efficace ed efficiente, ottenendo migliori insight e risultati. Un altro miglioramento chiave è il passaggio dall'Integrazione basata sul dialogo a watsonx Assistant e Orchestrate, che consentono conversational AI chatbots funzionalità all'interno di OpenPages. Questa modifica consente all'assistente di allegare informazioni contestuali alle interazioni dell'utente, come la posizione, il profilo e gli oggetti visualizzati, per suggerimenti di servizio più informati.
2. Interfaccia utente e usabilità: navigazione intuitiva e interazioni migliorate
L'interfaccia utente è stata notevolmente migliorata, con una migliore navigazione, filtri dinamici, supporto per il markdown e interazioni utente migliorate. Questi aggiornamenti rendono più facile che mai la personalizzazione e l'interazione con i dati, favorendo un'esperienza più coinvolgente e produttiva.
3. Amministrazione e gestione dei dati: processi semplificati
Gestione più semplice delle entità, esportazioni di dati arricchite e processi di aggiornamento semplificati sono ora a portata di mano. Il nuovo filtro della cartella principale della griglia di associazione consente agli amministratori di definire filtri dinamici basati sulla cartella dell'oggetto corrente, garantendo che gli utenti finali vedano solo gli oggetti o le attività pertinenti.
4. Miglioramenti dei dati e della visualizzazione: potenti funzionalità di creazione di grafici e miglioramenti dei grafici
Questa nuova versione offre funzionalità più solide, fornendo agli utenti insight migliori e un modo più intuitivo di visualizzare i propri dati. I principali miglioramenti includono:
5. Integrazione e supporto della piattaforma:
OpenPages 9.1.1 è un significativo passo avanti nella gestione del rischio e della conformità, che offre un'automazione più intelligente, interfacce utente migliorate e funzionalità avanzate di visualizzazione dei dati. Accetta questi aggiornamenti per elevare la tua esperienza di gestione dei dati e sbloccare nuove insight.