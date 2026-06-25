Per le organizzazioni focalizzate su sicurezza e conformità, Maximo 9.2 aiuta a collegare queste responsabilità in modo più diretto alle operazioni quotidiane.

Le funzionalità ampliate nella gestione dei rifiuti incentrata sugli asset, nella supervisione della sicurezza degli appaltatori e nei workflow di sicurezza mobile-first rendono più semplice gestire la conformità, monitorare i rischi e agire in tempo reale. I team sul campo possono catturare incidenti, completare ispezioni e avviare processi di permesso di lavoro direttamente su un dispositivo mobile, migliorando l'accuratezza e la reattività dei dati riducendo la dipendenza da processi manuali o scollegati. Allo stesso tempo, la classificazione degli incidenti assistita dall'AI aiuta a migliorare la coerenza e la completezza della segnalazione suggerendo categorie e identificando eventi simili, facilitando il rilevamento di schemi e rafforzando la qualità dei dati.

Tutto questo è importante perché la sicurezza è più efficace quando fa parte delle operazioni quotidiane piuttosto che come un processo separato. Unendo la cattura degli incidenti, il tracciamento dei rifiuti, la supervisione dei contractor e le azioni di follow-up in un unico sistema, Maximo 9.2 aiuta le organizzazioni a rafforzare la conformità supportando risposte più rapide e coerenti nei workflow di sicurezza e ambientali.

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