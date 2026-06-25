IBM annuncia Maximo Application Suite 9.2, una release che introduce un'AI asset-first direttamente nei workflow utilizzati quotidianamente dai team di affidabilità, manutenzione, servizio sul campo, sicurezza e operazioni.
Man mano che le aziende vanno oltre la sperimentazione dell'AI, la nuova sfida è renderla operativa. Come applicare l'intelligence dove avviene il lavoro, collegare insight all'azione, coordinare l'esecuzione tra team e sistemi e fare tutto con la fiducia e il controllo necessari per ambienti mission-critical. Per le organizzazioni ad alta intensità di asset, quel modello operativo si concretizza nel dominio delle operazioni di asset fisici.
Maximo Application Suite 9.2 promuove questo cambiamento integrando l'AI più profondamente nel lavoro quotidiano di gestione di asset, team, sicurezza e operazioni. Invece di trattare l'AI come uno strato separato, Maximo 9.2 la applica dove il lavoro viene svolto, aiutando i team a individuare i problemi in anticipo, a prendere decisioni migliori più rapidamente e a lavorare con maggiore coerenza sul campo.
Maximo 9.2 estende AI attraverso insight sull'affidabilità, esecuzione sul campo, workflow di sicurezza e conformità, estrazione e orchestrazione di informazioni basate su documenti tra i sistemi. Introduce inoltre workflow agentici basati su agenti, progettati per guidare le decisioni e far progredire il lavoro attraverso questi processi in modo pratico e operativo.
Le organizzazioni hanno già accesso a grandi volumi di dati operativi, ma utilizzare tali dati in modo coerente tra team e processi rimane una sfida. I team di affidabilità devono individuare i cambiamenti prima che diventino guasti. I tecnici hanno bisogno di accedere alle informazioni sul punto di lavoro. I responsabili della sicurezza hanno bisogno di metodi migliori per collegare la segnalazione e le azioni correttive. Le squadre di operazioni e IT hanno bisogno di sistemi che lavorino insieme senza un costante coordinamento manuale.
Maximo ha da tempo fornito una base per gestire questa complessità. Maximo Application Suite 9.2 si basa su queste basi integrando l'AI più profondamente nei workflow core, aiutando le organizzazioni ad applicala in modo pratico ora e creando un percorso verso un'adozione più ampia nel tempo.
Uno dei progressi più importanti di questa release è una nuova funzionalità basata sull'AI che aiuta i team di affidabilità e prestazioni degli asset a spostare dai dati all'azione.
Maximo Condition Insight integra ordini di lavoro, ispezioni, letture dei contatori e strategie di affidabilità per identificare modelli di comportamento degli asset e raccomandare le azioni successive. Questo aiuta i team a diagnosticare i problemi in anticipo, a prendere decisioni più coerenti e a ridurre la dipendenza da sistemi frammentati o dalle sole competenze individuali. La manutenzione basata sulle condizioni ha tradizionalmente richiesto un'analisi significativa dei dati da parte di specialisti esperti, ma ora Maximo aiuta a semplificare e scalare tale analisi, riducendo la complessità e lo sforzo necessario per interpretare grandi volumi di dati sugli asset.
Invece di perdere tempo a mettere insieme informazioni disconnesse, i team di affidabilità possono concentrarsi più rapidamente sulle azioni che hanno maggiori probabilità di proteggere il tempo di attività e le prestazioni degli asset.
Maximo 9.2 porta l'intelligence basata sull'AI alla gestione del servizio sul campo (FSM), permettendo che il lavoro corretto venga eseguito dal tecnico giusto al momento giusto.
Maximo Assistant su mobile aiuta i tecnici a utilizzare il linguaggio naturale per trovare informazioni sugli asset, rivedere la storia e completare il lavoro in modo efficiente sul campo, mentre Maximo Visual Inspection consente un'ispezione visiva basata sull'AI con inferenza locale direttamente sul dispositivo. Allo stesso tempo, la pianificazione conversazionale abilitata dall'AI e l'analisi what-if consentono a pianificatori, pianificatori e responsabili dei servizi sul campo di esplorare cambiamenti come l'aumento della capacità o la prioritizzazione del lavoro critico usando un linguaggio semplice, e l'ottimizzazione degli assegni in base a condizioni in tempo reale, vincoli e disponibilità delle risorse con insight più rapidi e basati sui dati. Insieme, queste funzionalità rafforzano il coordinamento tra operazioni su campo e il back office. I tecnici possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno più velocemente, mentre i pianificatori possono prendere decisioni più intelligenti e adattive man mano che le priorità cambiano.
Il risultato è un miglioramento dei tassi di correzione al primo intervento, migliori prestazioni in termini di SLA, tempi di assegnazione ridotti e maggiore produttività dei tecnici.
Per le organizzazioni focalizzate su sicurezza e conformità, Maximo 9.2 aiuta a collegare queste responsabilità in modo più diretto alle operazioni quotidiane.
Le funzionalità ampliate nella gestione dei rifiuti incentrata sugli asset, nella supervisione della sicurezza degli appaltatori e nei workflow di sicurezza mobile-first rendono più semplice gestire la conformità, monitorare i rischi e agire in tempo reale. I team sul campo possono catturare incidenti, completare ispezioni e avviare processi di permesso di lavoro direttamente su un dispositivo mobile, migliorando l'accuratezza e la reattività dei dati riducendo la dipendenza da processi manuali o scollegati. Allo stesso tempo, la classificazione degli incidenti assistita dall'AI aiuta a migliorare la coerenza e la completezza della segnalazione suggerendo categorie e identificando eventi simili, facilitando il rilevamento di schemi e rafforzando la qualità dei dati.
Tutto questo è importante perché la sicurezza è più efficace quando fa parte delle operazioni quotidiane piuttosto che come un processo separato. Unendo la cattura degli incidenti, il tracciamento dei rifiuti, la supervisione dei contractor e le azioni di follow-up in un unico sistema, Maximo 9.2 aiuta le organizzazioni a rafforzare la conformità supportando risposte più rapide e coerenti nei workflow di sicurezza e ambientali.
Maximo 9.2 amplia inoltre le modalità con cui le organizzazioni possono utilizzare informazioni che tradizionalmente erano difficili da reperire e analizzare.
Con Lease Abstraction in Maximo Real Estate and Facilities, la retrieval-augmented generation (RAG) può aiutare a estrarre informazioni chiave dai contratti di locazione e renderle utilizzabili più rapidamente. Questo processo riduce il tempo impiegato per leggere documenti lunghi e inserire manualmente i dati nei sistemi, un processo che può richiedere una parte significativa della giornata lavorativa. Semplificando il modo in cui i dati non strutturati vengono catturati e applicati, le organizzazioni possono dedicare meno tempo a cercare e elaborare informazioni e più tempo a concentrarsi sul servire i clienti e guidare i risultati operativi. Più in generale, l'astrazione dei documenti abilitata dall'AI continuerà a estendersi oltre i leasing ad altri tipi di documenti come manuali di manutenzione OEM, procedure di ispezione, accordi di licenza software e documentazione tecnica.
Questo rappresenta il punto di partenza per il modo in cui Maximo può applicare la retrieval-augmented generation (RAG) in tutta la suite, con la possibilità di sbloccare e rendere operative le informazioni da una gamma più ampia di documenti nel tempo.
Man mano che le organizzazioni ampliano l'uso dell'AI, la sfida non è solo costruire modelli o generare insight. Si tratta di connettere queste funzionalità tra i diversi sistemi e garantire che possano essere applicate in modo coerente nelle operazioni quotidiane.
Maximo 9.2 aiuta a risolvere questo problema rafforzando il modo in cui dati, workflow e agenti AI sono connessi in tutta l'azienda. Con funzionalità come MCP Server, le organizzazioni possono portare i propri agenti e integrarli direttamente con le API di Maximo Manage, permettendo all'AI di partecipare in modo più fluido ai processi operativi esistenti senza dover dipendere dal coordinamento manuale tra strumenti disconnessi. Questo approccio riconosce che le organizzazioni utilizzano una varietà di soluzioni di AI e fornisce un modo coerente per connetterle ai workflow guidati da Maximo.
Questo dà ai leader IT e operazioni un maggiore controllo su come l'AI viene implementata, governata e scalata. Permette inoltre ai team di spostare il lavoro in modo più efficiente su EAM, ERP, IoT e altre piattaforme. Creando un approccio più unificato ai dati e all'esecuzione, Maximo 9.2 aiuta le organizzazioni a spostare oltre i casi d'uso isolati dell'AI e a costruire una base per operazioni più ampie e connesse.
Maximo Application Suite 9.2 riflette il continuo focus di IBM sull'AI pratica e orientata agli asset per le organizzazioni che devono migliorare affidabilità, sicurezza ed esecuzione senza aggiungere complessità inutili.
Integrando l'AI nel flusso del lavoro, questo release aiuta le organizzazioni a partire da casi d'uso mirati, a fornire valore più rapidamente e a costruire una base per una trasformazione più ampia nel tempo.
Per saperne di più, partecipa al webinar del 30 giugno 2026, esplora la pagina del prodotto AI in Maximo Application Suite e segui i contenuti relativi alle versioni e le demo di IBM.