Integra l'AI nella manutenzione, nell'esecuzione sul campo, nell'affidabilità e nella pianificazione per fornire a ciascun utente gli insight, i consigli e le azioni più adeguati.
Le organizzazioni industriali si trovano a dover migliorare l'affidabilità, ridurre i tempi di inattività e operare in modo più efficiente, gestendo al contempo la crescente complessità, le lacune della forza lavoro e i sistemi disconnessi. Troppo spesso i dati operativi, le competenze e le decisioni rimangono isolati tra team e applicazioni, rallentando l'esecuzione e limitando la produttività.
IBM Maximo porta l'AI e gli agenti direttamente nei workflow di manutenzione, affidabilità, esecuzione sul campo e pianificazione. Con funzionalità integrate ed estensibili, Maximo aiuta i team a far emergere gli insight giusti, automatizzare le azioni e supportare decisioni migliori nel flusso di lavoro, in modo che le organizzazioni possano operare in modo più efficiente e affidabile su larga scala.
Metti le conoscenze dei tuoi migliori tecnici, la tua documentazione e la cronologia degli asset nel palmo della mano di ogni lavoratore, in modo che i team sul campo possano diagnosticare, acquisire e chiudere il lavoro con maggiore sicurezza. Accedi alla cronologia degli asset, ai modelli di guasto e al lavoro precedente in linguaggio naturale. Aiuta i nuovi lavoratori ad agire con la fiducia dei team più esperti.
Collega il monitoraggio, il rilevamento delle anomalie, gli insight sulle ispezioni e la strategia di affidabilità in modo che i team possano capire cosa sta succedendo, decidere cosa conta e passare direttamente al lavoro giusto. Guarda il comportamento anomalo spiegato in un linguaggio semplice. Individua in anticipo i problemi emergenti con il rilevamento delle anomalie e la condition intelligence
Fornisci ai team le informazioni di cui hanno bisogno per dare priorità al lavoro, allocare le risorse e mantenere le operazioni in movimento. Maximo riunisce dati di lavoro, operativi e relativi agli asset per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni più rapide, concentrarsi sulle attività di maggior valore e ridurre i ritardi. Allinea le risorse alle priorità, ottimizza le pianificazioni e assicurati che il lavoro critico venga completato in modo efficiente, migliorando al contempo la produttività e le prestazioni complessive.
Informazioni critiche sui beni immobili e sulle strutture sono spesso intrappolate nei documenti, richiedendo revisione manuale e inserimento dati prima di poter essere utilizzate. Maximo utilizza l'astrazione dei leasing basata su AI per estrarre e strutturare dati chiave, trasformando i documenti in intelligenza operativa che migliora efficienza, accuratezza, conformità e processo decisionale tra strutture e operazioni dei beni immobili.
I team di sicurezza raccolgono dati sugli incidenti ogni giorno, ma identificare i modelli in migliaia di record è spesso manuale e richiede molto tempo. IBM Maximo utilizza l'AI per categorizzare gli incidenti, far emergere eventi simili e aiutare i team a scoprire più rapidamente i rischi ricorrenti, migliorando le indagini, rafforzando l'accuratezza dei report e intervenendo prima che incidenti minori si trasformino in eventi di grande portata
Lasciati alle spalle gli insight isolati. Maximo aiuta i team a coordinare approvazioni, workflow, e strumenti connessi così che l'AI possa aiutare a portare avanti il lavoro in tutta l'operazione con governance e controllo. Estendi Maximo con IBM e le funzionalità dei partner tramite strumenti connessi. Coordina workflow tra team, strumenti e sistemi
Il 68% degli operatori e tecnici delle strutture ha più di 45 anni. I lavoratori con maggiore esperienza stanno andando in pensione, il sapere tramandato all'interno dell’organizzazione sta svanendo e il personale più giovane deve raggiungere le prestazioni dei veterani più rapidamente che mai 1
L'85% degli operatori ha problemi con dati frammentati e di scarsa qualità. I lavoratori trascorrono quasi un terzo della giornata alla ricerca di informazioni, sprecando tempo prezioso e rendendo il processo decisionale più lento e meno sicuro.2
I siti hanno un'esperienza media di tempo di conversione tra il 25 e il 35%. Il tempo dei tecnici viene impiegato in attività non direttamente legate alla manutenzione, quali la ricerca di informazioni, la documentazione e l'inoltro delle segnalazioni. Segnali, cronologia, manuali, piani e decisioni sono distribuiti tra diversi sistemi e ruoli. Il tempo perso nella ricerca è tempo perso nella recitazione.3
Le organizzazioni perdono fino al 40% della produttività a causa del cambio di contesto, con i dipendenti che navigano costantemente tra più piattaforme, sistemi e workflow.4
Inizia a offrire valore fin dal primo giorno, senza dover addestrare modelli o utenti per la maggior parte dei casi d'uso.
Lavora con un accesso consapevole del ruolo ai dati operativi, ai record e ai workflow affinché ogni membro del team veda ciò di cui ha bisogno, nel modo in cui deve agire.
Rispetta la sicurezza, le autorizzazioni e i controlli di accesso di Maximo fin dalla progettazione. L'AI eredita la stessa governance di cui le tue operazioni si fidano già.
Basa l'AI sulla cronologia degli asset, sulla cronologia del lavoro, sulle procedure e sul contesto operativo. Le risposte e i consigli riflettono l'effettivo funzionamento della tue operazioni.
Aiuta il personale sul campo, i team di manutenzione e i responsabili dell'affidabilità a diagnosticare più velocemente, rispondere prima e gestire le infrastrutture critiche con maggiore coerenza.
Riduci gli interventi antincendio trasformando i dati sulle condizioni, la cronologia del lavoro e le conoscenze procedurali in una diagnostica più chiara, pianificazioni ottimizzate e azioni più intelligenti.
Applica l'AI generativa all'esplorazione, alla produzione e alla gestione degli asset. Migliora la sicurezza, accelera le decisioni e sblocca valore da decenni di dati operativi.
Ottimizza le operazioni della flotta, la logistica e la gestione degli asset con insight basati su AI che migliorano la sicurezza, accelerano le decisioni e sbloccano valore da decenni di dati operativi e di mobilità.
Sblocca il valore dell'AI in operazioni, manutenzione, gestione degli asset e servizio di consegna con Maximo. Migliora l'efficienza, migliora il processo decisionale, riduce i tempi di inattività e trasforma decenni di dati aziendali e operativi in insight azionabili che portano risultati aziendali più intelligenti e resilienti.
1) "Addressing the FM Labour Shortage: How digital transformation & modern systems can help", IFMA, novembre 2025
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations,” Autodesk
3) M. Rahman, “Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization,” J. Ind Intell., vol. 3, n. 4, pp. 172–188, 2024
4) "Orgs run the numbers to multiply productivity", Deloitte, gennaio 2025