Le organizzazioni industriali si trovano a dover migliorare l'affidabilità, ridurre i tempi di inattività e operare in modo più efficiente, gestendo al contempo la crescente complessità, le lacune della forza lavoro e i sistemi disconnessi. Troppo spesso i dati operativi, le competenze e le decisioni rimangono isolati tra team e applicazioni, rallentando l'esecuzione e limitando la produttività.

IBM Maximo porta l'AI e gli agenti direttamente nei workflow di manutenzione, affidabilità, esecuzione sul campo e pianificazione. Con funzionalità integrate ed estensibili, Maximo aiuta i team a far emergere gli insight giusti, automatizzare le azioni e supportare decisioni migliori nel flusso di lavoro, in modo che le organizzazioni possano operare in modo più efficiente e affidabile su larga scala.