IBM watsonx Code Assistant for Z aggiunge la generazione di codice AI e il supporto per assembler

25 giugno 2025
Modernizzare le applicazioni mainframe non è più una questione di se, ma di quanto velocemente ed efficacemente ciò possa essere fatto. Con l'89% delle organizzazioni che modernizza i propri ambienti mainframe, l'importanza strategica di questi sistemi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali è più chiara che mai. In prima linea in questa Trasformazione c'è IBM watsonx Code Assistant for Z: una soluzione di AI e automazione appositamente progettata per accelerare la modernizzazione del mainframe con minori rischi, costi ridotti e supporto per l'intero ciclo di vita.
Oggi siamo lieti di annunciare i principali miglioramenti in arrivo a watsonx Code Assistant for Z, disponibile per i clienti a partire dal 27 giugno 2025, come parte della versione 2.6. Questi miglioramenti semplificano lo sviluppo, colmano le lacune di conoscenza e aumentano la produttività.
Con la nuova funzionalità di generazione di codice di watsonx Code Assistant for Z, ora puoi creare nuovo codice COBOL o aggiornare quello esistente con precisione e velocità. Gli sviluppatori possono interagire con l'AI utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale tramite un'interfaccia di chat all'interno del loro IDE VS Code, generando rapidamente codice allineato con le loro specifiche e il contesto del progetto.
Watsonx Code Assistant for Z fornisce anche suggerimenti di codice in linea in tempo reale mentre lavora, aiutandola a programmare in modo più rapido ed efficiente. Questi suggerimenti sono sensibili al contesto e sfruttano il codice circostante nel programma e gli standard di codifica per fornire consigli più accurati e pertinenti.
Supportato da un modello linguistico di grandi dimensioni ottimizzato addestrato su COBOL e sul middleware IBM Z, il codice generato è ottimizzato per la qualità e le prestazioni richieste nelle applicazioni mainframe.
La funzionalità di generazione di codice aiuta i clienti ad abbreviare i cicli di sviluppo, ridurre gli sforzi manuali e fornire codice COBOL coerente e di alta qualità, aiutando sia gli sviluppatori junior a velocizzare più rapidamente sia gli sviluppatori esperti a essere più efficienti.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation aiuta i clienti a comprendere più rapidamente le applicazioni mainframe spiegando il codice in linguaggio naturale. Attualmente supporta COBOL, JCL, PL/I e REXX ed è disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, giapponese, portoghese, tedesco, francese e spagnolo. Nel primo trimestre del 2025, abbiamo lanciato la chat AI e le caratteristiche di agentic AI per la spiegazione del codice, che consentono ai clienti di interagire con il loro codice e ottenere facilmente una comprensione olistica attraverso insight ricchi di contesto e pertinenti all'applicazione.
Con la versione 2.6, stiamo ampliando ulteriormente il supporto:
La funzionalità Code Explanation può essere implementata on-premise e come servizio.
Considera questo scenario: ad Angie, un'architetta applicativa appena entrata a bordo, viene chiesto di aggiungere funzionalità alla sua applicazione aggiungendo una nuova logica per la promozione dei clienti e implementare uno sconto del 15% per i clienti di veicoli elettrici di una polizza assicurativa auto. Non ha familiarità con le business rules esistenti e deve identificare rapidamente la logica alla base del calcolo degli sconti.
Con watsonx Code Assistant per Z, Angie intraprende un percorso più intelligente. Utilizzando il rilevamento delle regole aziendali e l'AI generativa, seleziona l'applicazione, inserisce alcune parole chiave o prompt nella chat di AI e filtra istantaneamente centinaia di programmi e variabili in un ambito mirato e pertinente. Ella può visualizzare come sono collegate le variabili e gli artefatti dell'applicazione, reviews le regole aziendali e identificare la logica di cui ha bisogno in pochi minuti.
Con Business Rule Discovery, i clienti possono:
L'interfaccia utente semplificata, combinata con la chat e la ricerca con intelligenza artificiale, rende l'analisi delle applicazioni più intuitiva, fornendo informazioni istantanee e sensibili al contesto e sfrutta Agenti AI specializzati per l'analisi dei mainframe.
Ci aspettiamo che le funzionalità avanzate di comprensione delle applicazioni siano disponibili in watsonx Code Assistant for Z alla fine del 2025.
Per saperne di più su come watsonx Code Assistant per Z può aiutarti ad accelerare il percorso di modernizzazione delle tue applicazioni,