IBM watsonx Code Assistant for Z aggiunge la generazione di codice AI e il supporto per assembler

Considera questo scenario: ad Angie, un'architetta applicativa appena entrata a bordo, viene chiesto di aggiungere funzionalità alla sua applicazione aggiungendo una nuova logica per la promozione dei clienti e implementare uno sconto del 15% per i clienti di veicoli elettrici di una polizza assicurativa auto. Non ha familiarità con le business rules esistenti e deve identificare rapidamente la logica alla base del calcolo degli sconti.



Con watsonx Code Assistant per Z, Angie intraprende un percorso più intelligente. Utilizzando il rilevamento delle regole aziendali e l'AI generativa, seleziona l'applicazione, inserisce alcune parole chiave o prompt nella chat di AI e filtra istantaneamente centinaia di programmi e variabili in un ambito mirato e pertinente. Ella può visualizzare come sono collegate le variabili e gli artefatti dell'applicazione, reviews le regole aziendali e identificare la logica di cui ha bisogno in pochi minuti.



Con Business Rule Discovery, i clienti possono:

Comprendere le politiche, i calcoli e la logica decisionale incorporati nelle applicazioni COBOL

Migliorare la documentazione e la trasparenza delle regole

Fornire un riferimento affidabile per lo sviluppo e il processo decisionale

L'interfaccia utente semplificata, combinata con la chat e la ricerca con intelligenza artificiale, rende l'analisi delle applicazioni più intuitiva, fornendo informazioni istantanee e sensibili al contesto e sfrutta Agenti AI specializzati per l'analisi dei mainframe.



Ci aspettiamo che le funzionalità avanzate di comprensione delle applicazioni siano disponibili in watsonx Code Assistant for Z alla fine del 2025.