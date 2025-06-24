IBM watsonx Code Assistant for Z aggiunge la generazione di codice AI e il supporto per assembler

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

25 giugno 2025

Autore

Rich Larin

IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM

Modernizzare le applicazioni mainframe non è più una questione di se, ma di quanto velocemente ed efficacemente ciò possa essere fatto. Con l'89% delle organizzazioni che modernizza i propri ambienti mainframe, l'importanza strategica di questi sistemi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali è più chiara che mai. In prima linea in questa Trasformazione c'è IBM watsonx Code Assistant for Z: una soluzione di AI e automazione appositamente progettata per accelerare la modernizzazione del mainframe con minori rischi, costi ridotti e supporto per l'intero ciclo di vita.

Oggi siamo lieti di annunciare i principali miglioramenti in arrivo a watsonx Code Assistant for Z, disponibile per i clienti a partire dal 27 giugno 2025, come parte della versione 2.6. Questi miglioramenti semplificano lo sviluppo, colmano le lacune di conoscenza e aumentano la produttività.

Generazione di codice AI per accelerare lo sviluppo di applicazioni mainframe

Con la nuova funzionalità di generazione di codice di watsonx Code Assistant for Z, ora puoi creare nuovo codice COBOL o aggiornare quello esistente con precisione e velocità. Gli sviluppatori possono interagire con l'AI utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale tramite un'interfaccia di chat all'interno del loro IDE VS Code, generando rapidamente codice allineato con le loro specifiche e il contesto del progetto.

Watsonx Code Assistant for Z fornisce anche suggerimenti di codice in linea in tempo reale mentre lavora, aiutandola a programmare in modo più rapido ed efficiente. Questi suggerimenti sono sensibili al contesto e sfruttano il codice circostante nel programma e gli standard di codifica per fornire consigli più accurati e pertinenti.

Supportato da un modello linguistico di grandi dimensioni ottimizzato addestrato su COBOL e sul middleware IBM Z, il codice generato è ottimizzato per la qualità e le prestazioni richieste nelle applicazioni mainframe.

La funzionalità di generazione di codice aiuta i clienti ad abbreviare i cicli di sviluppo, ridurre gli sforzi manuali e fornire codice COBOL coerente e di alta qualità, aiutando sia gli sviluppatori junior a velocizzare più rapidamente sia gli sviluppatori esperti a essere più efficienti.

Espansione del supporto per la spiegazione del codice all'assembler

IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation aiuta i clienti a comprendere più rapidamente le applicazioni mainframe spiegando il codice in linguaggio naturale. Attualmente supporta COBOL, JCL, PL/I e REXX ed è disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, giapponese, portoghese, tedesco, francese e spagnolo. Nel primo trimestre del 2025, abbiamo lanciato la chat AI e le caratteristiche di agentic AI per la spiegazione del codice, che consentono ai clienti di interagire con il loro codice e ottenere facilmente una comprensione olistica attraverso insight ricchi di contesto e pertinenti all'applicazione.

Con la versione 2.6, stiamo ampliando ulteriormente il supporto:

  • Supporto Assembler: i clienti possono avere una prima anteprima su come comprendere più rapidamente la logica Assembler attraverso spiegazioni in linguaggio naturale.
  • Lingue locali aggiuntive: stiamo aggiungendo il supporto per le spiegazioni fornite in olandese e coreano, rendendo le spiegazioni del codice ancora più accessibili ai team globali.

La funzionalità Code Explanation può essere implementata on-premise e come servizio.

In anteprima privata: Migliorare la comprensione delle applicazioni con Business Rule Discovery e AI Chat

Considera questo scenario: ad Angie, un'architetta applicativa appena entrata a bordo, viene chiesto di aggiungere funzionalità alla sua applicazione aggiungendo una nuova logica per la promozione dei clienti e implementare uno sconto del 15% per i clienti di veicoli elettrici di una polizza assicurativa auto. Non ha familiarità con le business rules esistenti e deve identificare rapidamente la logica alla base del calcolo degli sconti.

Con watsonx Code Assistant per Z, Angie intraprende un percorso più intelligente. Utilizzando il rilevamento delle regole aziendali e l'AI generativa, seleziona l'applicazione, inserisce alcune parole chiave o prompt nella chat di AI e filtra istantaneamente centinaia di programmi e variabili in un ambito mirato e pertinente. Ella può visualizzare come sono collegate le variabili e gli artefatti dell'applicazione, reviews le regole aziendali e identificare la logica di cui ha bisogno in pochi minuti.

Con Business Rule Discovery, i clienti possono:

  • Comprendere le politiche, i calcoli e la logica decisionale incorporati nelle applicazioni COBOL
  • Migliorare la documentazione e la trasparenza delle regole
  • Fornire un riferimento affidabile per lo sviluppo e il processo decisionale

L'interfaccia utente semplificata, combinata con la chat e la ricerca con intelligenza artificiale, rende l'analisi delle applicazioni più intuitiva, fornendo informazioni istantanee e sensibili al contesto e sfrutta Agenti AI specializzati per l'analisi dei mainframe.

Ci aspettiamo che le funzionalità avanzate di comprensione delle applicazioni siano disponibili in watsonx Code Assistant for Z alla fine del 2025.

Accelera il tuo percorso di modernizzazione

Per saperne di più su come watsonx Code Assistant per Z può aiutarti ad accelerare il percorso di modernizzazione delle tue applicazioni, Prenota una demo con il nostro team.

Maggiori informazioni Richiedi una dimostrazione