Presentiamo IBM Project Bob: il tuo partner AI per uno sviluppo software più rapido e intelligente

Pubblicato 10/07/2025
Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob non è solo un altro assistente di codifica: è il tuo partner di sviluppo AI. 

Progettato per lavorare come te, Project Bob si adatta al tuo workflow dalla progettazione all'implementazione. Che tu stia modernizzando sistemi legacy o creando qualcosa di completamente nuovo, Bob ti aiuta a distribuire codice di qualità più velocemente.

Con workflow agentici, sicurezza integrata e flessibilità d'implementazione di livello aziendale, Bob non si limita ad automatizzare le attività, ma trasforma l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Dai progetti di modernizzazione alla creazione di nuove applicazioni, Bob rende lo sviluppo più intelligente, sicuro ed efficiente.

Cosa rende Bob diverso

Pensa a Bob come al tuo IDE e collega di sviluppo AI-first: uno strumento che comprende le tue intenzioni, la tua base di codice e gli standard della tua organizzazione.

  • Comprende le tue intenzioni: passa alla modalità Architect per definire e progettare sistemi complessi oppure collabora in modalità Code per lavorare velocemente e iterare in modo efficiente.
  • Comprende il tuo repository: Bob legge la sua base di codice, modernizza i framework, rifattorizza su larga scala e ripiattaforma in un contesto completo.
  • Comprende i tuoi standard: con competenze integrate per FedRAMP, HIPAA e PCI, Project Bob ti aiuta a fornire ogni volta codice sicuro e pronto per la produzione.

Funzionalità enteprise-ready

Bob va oltre i suggerimenti sul codice, con funzionalità progettate per lo sviluppo aziendale nel mondo reale:

  • Workflow agentici: Bob suddivide le attività complesse e coordina gli agenti specializzati in codice, test, documentazione e pipeline, assicurando che i miglioramenti si ripercuotano sull'intero repository.
  • Scansione di sicurezza in linea: le scansioni e i suggerimenti di correzione integrati di Semgrep ti aiutano ad aumentare la sicurezza senza uscire dal tuo IDE. Possibilità di inserire la sicurezza quantistica e altre scansioni di conformità e vulnerabilità nell'IDE.
  • Implementazione flessibile: esegui Bob su macOS, Windows o Linux e implementalo nel cloud per soddisfare i requisiti di governance e residenza dei dati.
  • CLI e programmazione alfabetizzata: utilizza BobShell per creare workflow ripetibili e auto-documentati, ideali per pipeline CI/CD e aggiornamenti basati sulle ricette.

Risultati comprovati su larga scala

Più di 6.000 sviluppatori IBM stanno già utilizzando Bob nei progetti di modernizzazione, sicurezza e sviluppo di nuove app, registrando un aumento medio della produttività pari al 45%, liberandosi dalle attività ripetitive e ricevendo assistenza nelle attività complesse. 

Il futuro dello sviluppo basato su AI

Bob rappresenta la prossima evoluzione nell'ingegneria del software: aiuta i team a modernizzare i sistemi legacy, così come a creare nuove applicazioni e a mantenere facilmente gli standard di livello aziendale.

Con l'annuncio di oggi, Bob entra nella fase di anteprima, segnando un passo importante verso l'operatività dell'AI in tutto il ciclo di vita del software. Il futuro della codifica basata su AI non è lontano anni: è già qui.

Vuoi l'accesso anticipato? Iscriviti alla lista d'attesa per ricevere aggiornamenti e per la possibilità di essere selezionato per l'anteprima.

