Presentiamo IBM Project Bob: il tuo partner AI per uno sviluppo software più rapido e intelligente

IBM Project Bob non è solo un altro assistente di codifica: è il tuo partner di sviluppo AI.
Progettato per lavorare come te, Project Bob si adatta al tuo workflow dalla progettazione all'implementazione. Che tu stia modernizzando sistemi legacy o creando qualcosa di completamente nuovo, Bob ti aiuta a distribuire codice di qualità più velocemente.
Con workflow agentici, sicurezza integrata e flessibilità d'implementazione di livello aziendale, Bob non si limita ad automatizzare le attività, ma trasforma l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Dai progetti di modernizzazione alla creazione di nuove applicazioni, Bob rende lo sviluppo più intelligente, sicuro ed efficiente.
Pensa a Bob come al tuo IDE e collega di sviluppo AI-first: uno strumento che comprende le tue intenzioni, la tua base di codice e gli standard della tua organizzazione.
Bob va oltre i suggerimenti sul codice, con funzionalità progettate per lo sviluppo aziendale nel mondo reale:
Più di 6.000 sviluppatori IBM stanno già utilizzando Bob nei progetti di modernizzazione, sicurezza e sviluppo di nuove app, registrando un aumento medio della produttività pari al 45%, liberandosi dalle attività ripetitive e ricevendo assistenza nelle attività complesse.
Bob rappresenta la prossima evoluzione nell'ingegneria del software: aiuta i team a modernizzare i sistemi legacy, così come a creare nuove applicazioni e a mantenere facilmente gli standard di livello aziendale.
Con l'annuncio di oggi, Bob entra nella fase di anteprima, segnando un passo importante verso l'operatività dell'AI in tutto il ciclo di vita del software. Il futuro della codifica basata su AI non è lontano anni: è già qui.
Vuoi l'accesso anticipato? Iscriviti alla lista d'attesa per ricevere aggiornamenti e per la possibilità di essere selezionato per l'anteprima.