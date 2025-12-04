Intelligenza artificiale

IBM® Bob: shift left per un AI resiliente con principi di sicurezza al primo posto

Abbracciando la filosofia "shift left", IBM integra la sicurezza nei workflow di sviluppo, contribuendo ad accelerare la modernizzazione, a ridurre i costi e ad eliminare gli attriti per gli sviluppatori e l'azienda.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
By Neelakantan Sundaresan

Nello sviluppo software moderno, la sicurezza è fondamentale, ma resta un aspetto secondario. Ed ecco che entra in gioco IBM Bob, il nostro IDE basato su agenti, presentato per la prima volta a ottobre. Bob è costruito secondo i principi della sicurezza, comprende gli intenti, i repo e gli standard di sicurezza di un'organizzazione ed è stato costruito appositamente per essere un partner di sviluppo per uno sviluppo del software più rapido e intelligente. Con workflow basati su agenti, sicurezza integrata e flessibilità di distribuzione di livello aziendale, Bob non si limita ad automatizzare le attività, ma trasforma l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.

Da quando abbiamo iniziato a costruire Bob, abbiamo abbracciato la filosofia "shift left", Bob integra la sicurezza nei workflow di sviluppo aiutando ad accelerare la modernizzazione, ridurre i costi e eliminare gli attriti per gli sviluppatori e l'azienda. 

Man mano che l'AI si integra nei workflow di sviluppo, non accelera solo la codifica ma trasforma il panorama della sicurezza. L'AI introduce nuovi rischi come prompt injection, jailbreak e data poisoning, amplificando al contempo minacce aziendali più ampie. Quando gli IDE basati sull'AI e i workflow gestiscono le build, le credenziali e le implementazioni, gli aggressori ottengono nuovi punti di ingresso. Il prompt injection può manipolare output o attivare comandi non sicuri. I modelli di jailbreak aggirano i guardrail, esponendo le funzionalità nascoste. 

Il data poisoning può corrompere silenziosamente i set di addestramento, influenzando il comportamento del modello molto tempo dopo la distribuzione. I firewall e gli scanner tradizionali non possono vedere queste minacce basate sul linguaggio. Le aziende hanno bisogno di una sicurezza consapevole dell'AI integrata negli strumenti per sviluppatori e nelle pipeline CI/CD, per cogliere e mitigare le minacce prima che raggiungano la produzione. 

Shift left nel ciclo di vita dello sviluppo del software

Per affrontare questi nuovi rischi, IBM sta adottando un approccio che mette la sicurezza al primo posto, inizialmente fornendo Bob integrato con Palo Alto Networks Prisma AIRS, appositamente progettato per proteggere i sistemi di AI. Questo approccio applica lo strumento giusto al momento giusto, integrando la protezione all'inizio del ciclo di vita e adattandosi a dove avviene lo sviluppo, sia nell'IDE, durante pull request o tra workflow nelle pipeline CI/CD.  

Bob agisce come partner sviluppatore nell'IDE e come agente in ambienti collaborativi, assicurando che i controlli di sicurezza vengano eseguiti in modo continuo e contestuale. Questo approccio automatizza il rilevamento, applica le politiche quasi in tempo reale e convalida il comportamento dell'AI affinché gli sviluppatori possano costruire con sicurezza senza sacrificare velocità o governance.  

Le capacità principali includono:

  • Normalizzazione dei prompt: intercetta e sanifica i prompt per bloccare i tentativi di iniezione. 
  • Scansione dei dati sensibili: rileva PII, codice sorgente e altri dati riservati negli output del modello. 
  • Applicazione delle politiche in quasi tempo reale: applica la governance su chiamate di modello e API. 
  • Sicurezza shift-left: incorpora i controlli nelle pipeline CI/CD in modo che le vulnerabilità vengano individuate mentre il codice viene scritto. 

Bob integra anche il red-teaming dell'AI prima dell'implementazione. Questi test generano punteggi di rischio misurabili e indicazioni di correzione che confluiscono direttamente nei backlog degli sviluppatori, rendendo la sicurezza attuabile e continua. 

Iniziare con Bob 

Integrando la sicurezza dell'AI fin dall'inizio, Bob sposta le aziende dal patch reattivo alla prevenzione proattiva, aiutando gli sviluppatori a ottenere:

  • Un rilevamento precoce di vulnerabilità e configurazioni errate
  • Una correzione più rapida tramite suggerimenti automatici e correzioni del codice
  • Una validazione continua man mano che i modelli e i dati evolvono

Man mano che Bob raggiungerà la versione GA e oltre, continueremo a svilupparlo con un approccio "secure by design", con ulteriori integrazioni di sicurezza che diventeranno disponibili in Bob nel tempo. Bob riflette l'impegno di IBM nelle pratiche di secure-by-design, consentendo alle Organizzazioni di modernizzare con fiducia, proteggendo i workflow AI dalle minacce nuove ed emergenti.

Per saperne di più su Bob e sull'Integrazione con Palo Alto Networks Prisma AIRS, guarda il replay del nostro IBM Technology Summit e vivi l'esperienza di Bob.

