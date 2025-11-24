Nel prossimo episodio di IBM Technology Summit, il 2 dicembre alle 12:00, Dinesh Nirmal, Senior Vice President di IBM Software, si unisce a Neel Sundaresan, General Manager, Automation and AI. Insieme, analizzano come l'AI stia per rimodellare la produttività degli sviluppatori e la modernizzazione aziendale.
Dinesh spiegherà come lo stack di software hybrid cloud e aperto di IBM sia pronto per semplificare la complessità, accelerare la modernizzazione e sbloccare risultati aziendali reali. Neel presenterà poi una demo live di Project Bob, il nuovo IDE agentico di IBM progettato per aiutare gli sviluppatori a modernizzare più velocemente, automatizzare in modo più sicuro e innovare continuamente.
Potrai scoprire in anteprima esclusiva come Bob unisce AI, intelligenza agentica e sicurezza integrata per trasformare il modo in cui i team creano e sviluppano il software.
Se vuoi conoscere la prossima era della distribuzione intelligente del software e come l'AI potrebbe ridefinire il tuoi workflow di sviluppo, non perdere questa sessione.
Presentiamo gli IBM Technology Summits
La serie IBM Technology Summit riunisce clienti, partner ed esperti per esplorare come l'innovazione nei campi di AI, dati, automazione e sicurezza può trasformare il modo in cui operano le aziende. Ogni sessione si concentra su sfide reali, dalla modernizzazione delle applicazioni e la gestione dei dati all'automatizzazione delle operazioni e la sicurezza degli ambienti ibridi. Attraverso dimostrazioni, discussioni e storie di clienti, la serie mostra come le tecnologie IBM possano aiutare le aziende a raggiungere risultati più rapidi, ridurre la complessità e innovare responsabilmente su larga scala.