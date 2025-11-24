Presentiamo gli IBM Technology Summits

La serie IBM Technology Summit riunisce clienti, partner ed esperti per esplorare come l'innovazione nei campi di AI, dati, automazione e sicurezza può trasformare il modo in cui operano le aziende. Ogni sessione si concentra su sfide reali, dalla modernizzazione delle applicazioni e la gestione dei dati all'automatizzazione delle operazioni e la sicurezza degli ambienti ibridi. Attraverso dimostrazioni, discussioni e storie di clienti, la serie mostra come le tecnologie IBM possano aiutare le aziende a raggiungere risultati più rapidi, ridurre la complessità e innovare responsabilmente su larga scala.