Data intelligence AI-native: come il Data Intelligence Agent rende i dati affidabili accessibili a tutti

Il Data Intelligence Agent fa parte del portfolio di gestione dei dati di IBM, che unifica, governa, arricchisce e ottimizza i dati aziendali tra cloud. Questo approccio mette in pratica la convinzione di IBM secondo cui dati affidabili e predisposti per l'AI sono il prerequisito per un'AI affidabile e spiegabile.

Questo compagno AI è integrato in modo nativo in watsonx.data intelligence, semplificando il modo in cui le persone scoprono, comprendono e gestiscono i dati. Invece di dover utilizzare più strumenti o di dover contattare gli amministratori dei dati, gli utenti pongono semplicemente domande in linguaggio naturale. L'agente interpreta l'intento, recupera asset rilevanti e fornisce contesto critico (definizioni, provenienza, qualità e governance) affinché ogni utente possa prendere decisioni con sicurezza.

Per i consumatori di dati, ciò significa accesso self-service senza compromettere la fiducia. Per i team di governance e di ingegneria, significa meno query ripetitive e più concentrazione sul lavoro di maggior valore. E per gli amministratori, offre un controllo completo, consentendo alle organizzazioni di scegliere l'LLM sottostante, assicurando che l'AI sia configurata e governata alle loro condizioni.