Data intelligence AI-native: come il Data Intelligence Agent rende i dati affidabili accessibili a tutti

Pubblicato il 15 dicembre 2025
By Ray Beharry

IBM® Software è progettato per collegare applicazioni, agenti e dati su qualsiasi cloud. Il nostro portfolio unifica 5 domini essenziali: gestione dei dati, produttività AI, sicurezza e governance, integrazione e resilienza e gestione dell'infrastruttura ibrida.

Questa base è importante perché l'automazione funziona solo quando dati, metadati e governance sono connessi in tutto l'ambiente. IBM Software è pensato per far funzionare i tuoi sistemi insieme, non solo fianco a fianco.

Il futuro della gestione dei dati

Il futuro della gestione dei dati sta migrando dai workflow guidati dagli strumenti all'automazione intelligente. Sebbene le moderne piattaforme dati siano potenti, la maggior parte dei dipendenti (analisti aziendali, team di prodotto e responsabili delle decisioni in prima linea) non ha il tempo o le competenze per utilizzarle. Si rivolgono invece a esperti di dati che individuano manualmente le risorse, convalidano il contesto e interpretano la provenienza.

Tuttavia, questo modello non è scalabile e rallenta le organizzazioni. Secondo recenti risultati, il 57% dei leader negli Stati Uniti e nel Regno Unito ritiene che il divario nell'alfabetizzazione dei dati della loro organizzazione ostacoli direttamente il processo decisionale. Quando i dipendenti hanno difficoltà a reperire i dati e a fidarsi di essi, le iniziative di AI si bloccano, la governance diventa reattiva e la produttività si blocca.

Per andare avanti, le aziende hanno bisogno di un nuovo approccio, che porti l'intelligence direttamente agli utenti, invece di chiedere loro di padroneggiare un altro strumento complesso.

Dalla gestione dei dati alla data intelligence

Il Data Intelligence Agent fa parte del portfolio di gestione dei dati di IBM, che unifica, governa, arricchisce e ottimizza i dati aziendali tra cloud. Questo approccio mette in pratica la convinzione di IBM secondo cui dati affidabili e predisposti per l'AI sono il prerequisito per un'AI affidabile e spiegabile.

Questo compagno AI è integrato in modo nativo in watsonx.data intelligence, semplificando il modo in cui le persone scoprono, comprendono e gestiscono i dati. Invece di dover utilizzare più strumenti o di dover contattare gli amministratori dei dati, gli utenti pongono semplicemente domande in linguaggio naturale. L'agente interpreta l'intento, recupera asset rilevanti e fornisce contesto critico (definizioni, provenienza, qualità e governance) affinché ogni utente possa prendere decisioni con sicurezza.

Per i consumatori di dati, ciò significa accesso self-service senza compromettere la fiducia. Per i team di governance e di ingegneria, significa meno query ripetitive e più concentrazione sul lavoro di maggior valore. E per gli amministratori, offre un controllo completo, consentendo alle organizzazioni di scegliere l'LLM sottostante, assicurando che l'AI sia configurata e governata alle loro condizioni.

Progettato per aziende ibride, aperte e responsabili

A differenza delle soluzioni legate a un singolo provider cloud o modello, il Data Intelligence Agent è costruito sull'architettura ibrida, aperta e responsabile di IBM Software. Funziona su tutto il tuo ambiente multi-cloud, si integra con gli strumenti esistenti e applica automaticamente la governance, quindi ogni insight che fornisce è affidabile, spiegabile e allineato ai controlli aziendali.

  • Ibrido: funziona su qualsiasi cloud o ambiente, adattandosi a dove si trovano i dati.
  • Aperto: si integra con qualsiasi fonte di dati, modello o applicazione; nessun lock-in.
  • Responsabile: governance, provenienza e applicazione delle politiche sono integrate, non aggiunte.

Questo approccio fa sì che l'automazione di IBM rafforzi la conformità e la fiducia, invece di aggirarla: IBM è unicamente enterprise-ready rispetto alle alternative hyperscaler o point-solution.

Riduzione dei problemi, aumento del contesto

Il panorama dei dati odierno è frammentato. Anche nelle architetture ben progettate, i dipendenti passano da cataloghi a dashboard e workflow. Ogni passaggio aggiunge problemi e rischio. Il Data Intelligence Agent elimina questa frammentazione.

Attraverso un'interfaccia conversazionale, gli utenti possono:

  • cercare asset e prodotti dati usando il linguaggio naturale;
  • esplorare i termini dei glossari e le definizioni aziendali;
  • comprendi subito la provenienza;
  • recuperare i report di governance;
  • generare insight di qualità;
  • porre domande sulla documentazione senza abbandonare il workflow;
  • attivare o automatizzare le attività di governance fondamentali, come la creazione di regole o il reporting sull'utilizzo.

Non è solo comodità, è trasformazione. Rendendo i dati affidabili immediatamente accessibili, le aziende possono aumentare l'utilizzo, ridurre i rischi e accelerare l'insight.

Mappare l'automazione ai risultati aziendali

L'impatto dell'agente è in linea con i quattro risultati che IBM Software offre sulla sua piattaforma:

  • Innovazione: insight più rapidi e pronti per l'AI grazie a dati unificati e affidabili.
  • Resilienza: governance più solida e riduzione del rischio di conformità.
  • Efficienza dei costi: meno utensili, ridondanza ridotta e operazioni semplificate.
  • Scalabilità: adozione a livello aziendale con controllo e fiducia.

Riducendo lo sforzo manuale e unificando il contesto dei dati tra gli ambienti, l'agente favorisce sia la produttività che il vantaggio strategico.

Il livello di intelligence per l'impresa

Man mano che l'IA viene integrata nelle operazioni quotidiane, gli agenti diventeranno il livello di intelligenza che connetterà persone, dati e decisioni. Il Data Intelligence Agent si trova sulla piattaforma di intelligence ibrida di IBM, collegando metadati, governance e automazione tra i cloud. Diventa la porta d'ingresso universale ai dati aziendali, indipendentemente da dove si trovano.

Ad ogni interazione, impara, affina e rafforza la fiducia, così i consumatori di dati passano meno tempo a cercare e più tempo a creare valore.

La strada da seguire

L'AI sarà tanto efficace solo quanto i dati su cui si basa. Il Data Intelligence Agent riflette l'impegno di IBM a costruire un'AI affidabile, trasparente e spiegabile fin dall'inizio.

Esplora come watsonx.data intelligence e il Data Intelligence Agent possono aiutare la tua organizzazione a connettere persone, dati e governance per accelerare l'adozione di AI responsabile.

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM