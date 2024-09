Viviamo in un'era nuova e rivoluzionaria, in cui le organizzazioni agili e innovative del settore delle scienze biologiche collaborano per velocizzare la ricerca e lo sviluppo e la commercializzazione, con un'attenzione particolare ai risultati basati sull'evidenza, all'offerta di valore e al miglioramento dell'esperienza del paziente.

IBM aiuta le aziende a sviluppare soluzioni che promuovono l'innovazione, arricchiscono le relazioni degli stakeholder del settore delle scienze biologiche e della sanità con i pazienti, migliorano la qualità delle cure e i risultati sanitari e, infine, massimizzano l'efficienza dei costi. I nostri servizi tecnologici e di consulenza consentono di accelerare lo sviluppo dei prodotti, promuovere la reinvenzione digitale, creare supply chain resilienti e sostenibili e ottimizzare il go-to-market e l'accesso al mercato.