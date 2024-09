Il nuovo panorama aziendale presenta nuove sfide: come raggiungere la crescita digitale soddisfacendo le aspettative dei clienti? E quanto è vulnerabile la tua azienda alle frodi man mano che cresce nel digitale?

Le frodi e gli attacchi informatici, sempre più sofisticati, sfruttano le vulnerabilità aziendali, causando ingenti danni a realtà come la tua. In media, i criminali informatici rubano 33 miliardi di dati personali e provocano danni annui pari a sei trilioni di dollari. Magari possiedi già alcuni strumenti e app per proteggerti. Tuttavia, i software di rilevamento delle frodi esistenti sono complessi, personalizzati e non si integrano bene tra loro. Alcune organizzazioni possono utilizzare fino a 85 strumenti di un massimo di 40 fornitori, aumentando la complessità dello stack IT e fornendo troppi dati da gestire.

Come si fa a gestire questa complessità e la quantità eccessiva di dati? IBM Security® soluzioni per la prevenzione delle frodi. IBM Security aiuta a semplificare le procedure di prevenzione delle frodi e a stabilire fiducia nell'identità digitale, offrendo un'autenticazione continua e senza attriti lungo tutto il percorso dell'utente, creando un'esperienza positiva per l'utente.