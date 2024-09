Nell'assistenza sanitaria, ogni minuto conta. Le soluzioni IBM Storage FlashSystem per il settore sanitario forniscono un accesso semplice e rapido alle cartelle cliniche e ai dati dei pazienti. Fornire agli operatori le informazioni giuste sui casi clinici snellisce le operazioni sanitarie, contribuendo a evitare la ripetizione degli esami e altre procedure non necessarie. Questi miglioramenti consentono di prendere decisioni migliori in merito all'assistenza ai pazienti, di migliorare la qualità delle cure e di accelerare workflow e processi, in modo che i pazienti possano riprendersi più rapidamente, il tutto riducendo significativamente i costi.

Inoltre, IBM Storage FlashSystem per i sistemi sanitari è conforme agli standard del settore, tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST) e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Questa conformità è fondamentale per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei pazienti.