Grazie alla gamma completa di servizi offerta, IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. rappresenta una importante realtà tra le società di finanziamento per il mondo IT.

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. assiste le aziende in possesso dei requisiti di credito nella gestione delle soluzioni IT, offrendo finanziamenti, opzioni di pagamento personalizzate, contratti di locazione flessibili con diverse alternative al termine del periodo di locazione per poter disporre sempre dell'ambiente IT appropriato per lo svolgimento delle proprie attività.

Vantaggi esclusivi di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.

Tra i principali motivi per cui le aziende scelgono di collaborare con IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. vi sono la profonda conoscenza del mondo IT, la capillarità a livello globale, la disponibilità di risorse finanziarie, a cui si aggiunge naturalmente l'integrità del marchio IBM.

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. offre soluzioni di locazione IT e finanziamento per hardware, software e servizi IBM, che consentono di ottimizzare la gestione di flussi di cassa e budget. Indipendentemente dall'opzione di locazione prescelta, è possibile acquisire subito i componenti IT necessari, con la possibilità di aggiornare l'ambiente IT nel corso nel periodo di locazione. Anche i contenuti non- IBM che fanno parte di una soluzione complessiva IBM per il cliente finale possono beneficiare di una soluzione di pagamento offerta da IBM Global Financing.

Supporto per i Business Partner

Oltre a offrire soluzioni finanziarie dirette per i clienti, IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. supporta i Business Partner con una ampia gamma di offerte, volte a sostenere le diverse esigenze di business.

Tra gli elementi distintivi vi sono l'elevata flessibilità in termini di offerta e l'impegno a lungo termine dimostrato nei confronti delle aziende. Un approccio all'acquisto e alla gestione delle risorse IT basato sul ciclo di vita che rende possibile il contenimento dei costi, la riduzione dei rischi legati all’obsolescenza tecnologica e una maggior flessibilità per l’azienda.