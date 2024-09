I servizi sono sempre più parte integrante delle soluzioni IT e rappresentano una percentuale sempre più elevata del costo, proprio per questo le soluzioni finanziarie per i servizi possono essere fondamentali. Ma i fornitori di soluzioni finanziarie nell'area dei servizi sono pochi come sono limitate le offerte.

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. è l'eccezione, perchè offre alle aziende in possesso dei requisiti di credito una strategia finanziaria per i servizi a lungo termine con opzioni flessibili che consentono di ridurre i rischi, di migliorare il flusso di cassa e di diminuire i costi globali. Con le soluzioni IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. per i servizi, le aziende possono preservare liquidità da destinare ad altri investimenti strategici.

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. si distingue rispetto ad altri operatori, perché conosce l'IT e offre soluzioni interessanti per favorire l'innovazione.

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. dispone di strumenti che consentono di offrire soluzioni personalizzate per i servizi e coprire tutte le fase e le componenti IT del progetto: hardware, software e servizi di IBM e di fornitori IT non IBM. Scoprite i vantaggi delle soluzioni che consentono di minimizzare gli esborsi iniziali, allineando i costi ai ritorni attesi e anticipando il punto di pareggio finanziario dei progetti.