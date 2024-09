Microsoft Copilot è un assistente AI progettato per aumentare la produttività e la creatività dei dipendenti nelle operazioni quotidiane, già attivo negli strumenti che usano tutti i giorni, come Outlook, Office 365 e Teams. Ma, per alcune aziende, è necessaria una soluzione più personalizzata. Ed è qui che i Copilot personalizzati entrano in gioco. I Copilot personalizzati possono essere adattati al caso d'uso specifico di un'azienda e costruiti esattamente secondo le sue specifiche.



Per aiutare le imprese a orientarsi nella complessità e nell'incertezza di questo panorama in rapida evoluzione, IBM Consulting ha annunciato IBM Copilot Runway, una nuova offerta progettata per aiutare le aziende a creare, personalizzare, distribuire e gestire i Copilot.