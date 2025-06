Questa potente GPU garantisce prestazioni leader per i data center, a qualsiasi livello. Queste GPU sono particolarmente adatte per alimentare anche i workload AI e HPC più impegnativi, offrendo prestazioni di calcolo eccezionali, grande densità di memoria, memoria a larghezza di banda elevata e supporto per formati di dati specializzati.



Il supporto per IBM watsonx®, Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service e un'implementazione automatizzata basata su Terraform sono previsti per il primo semestre del 2025. Il supporto per i cluster AI Red Hat OpenShift, il servizio IBM Cloud® Kubernetes Service e le architetture implementabili su IBM Cloud è previsto per la seconda metà del 2025.