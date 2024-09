ZE PowerGroup inc. (ZE)

Dopo l'implementazione del flash storage IBM, ZE ha accelerato notevolmente le prestazioni, ridotto la latenza, ridotto i costi di manutenzione e liberato la capacità di sviluppare nuove funzionalità e servizi.



Nader El-Ramly spiega: "Il miglioramento più immediato che abbiamo osservato dal passaggio allo storage flash era che i tempi di elaborazione erano molto più rapidi. Questo perché il collo di bottiglia che stavamo riscontrando nello storage era scomparso, consentendoci di inviare i dati alle CPU con la stessa velocità con cui erano in grado di elaborarli.



"In effetti, siamo passati dal misurare i tempi in minuti a secondi e millisecondi. Essere in grado di elaborare analisi a questa velocità significa che spesso possiamo superare gli accordi sul livello di servizio (SLA) estremamente impegnativi che abbiamo in vigore con i clienti, anche se aumentano i volumi di dati e la frequenza dei report."



Aiman El-Ramly aggiunge: "Con tempi di elaborazione così rapidi, la soluzione FlashSystem ha messo ZE in grado di far crescere la propria base di clienti e migliorare la propria offerta.



“Mentre la nostra capacità di elaborare le richieste dei nostri clienti è aumentata, anche il loro comportamento e le loro aspettative sono cambiati. In particolare, siamo ora in grado di completare richieste più complesse e di generare un volume molto più ampio di curve di prezzi a termine quasi in tempo reale.



"Laddove in precedenza i nostri clienti ci contattavano per modellare migliaia di curve diverse, ora si aspettano centinaia di migliaia di curve. L'introduzione del flash storage IBM è stato anche un modo per avere più tempo senza interruzioni per una riprogettazione separata del nostro software, al fine di soddisfare meglio le richieste di big data.



"Essere in grado di diversificare i nostri servizi ed elaborare una quantità molto maggiore di dati più rapidamente soddisfa i nostri clienti e ci ha permesso di espanderci. Dopo l’implementazione dello storage flash, siamo riusciti a far crescere la nostra base di clienti PaaS del 30% in un solo anno!"



Oltre a sviluppare nuove funzionalità e servizi, ZE ha ottenuto significativi risparmi in termini di efficienza energetica passando allo storage flash aziendale e acquisendo un set comune di strumenti di gestione per il flash storage e su disco.



"IBM FlashSystem 900 e IBM FlashSystem 840 ci hanno consentito di ottenere notevoli risparmi in termini di efficienza", continua Nader El-Ramly. "Il flash storage è, per definizione, più durevole e più compatto, tuttavia non ci aspettavamo che si consolidasse così tanto. Con lo storage flash IBM, siamo passati da due rack di storage su disco a solo 2U di flash storage, riducendo quindi anche i costi energetici e di raffreddamento.



"Inoltre, abbiamo massimizzato la capacità del nostro storage con le funzionalità di virtualizzazione incluse in IBM Storwize V7000, che rendono anche la gestione del nostro storage molto più semplice. Quando abbiamo implementato per la prima volta la tecnologia Storwize, abbiamo raggiunto un rapporto di compressione del 60%. Abbiamo quindi investito in una seconda generazione V7000 per sfruttare il motore di compressione avanzato, lasciando il primo ad agire come secondo livello di storage oltre il FlashSystem 900 e il FlashSystem 840.



"Inoltre, l'adozione del flash storage ha eliminato i frequenti e fastidiosi lavori di sostituzione dei dischi difettosi nella nostra vecchia infrastruttura. Oggi, se c'è un problema con un disco sullo Storwize V7000, il dispositivo avvisa automaticamente IBM e invia immediatamente un disco sostitutivo, di solito prima ancora che ci accorgiamo del problema."



Con la tecnologia IBM FlashSystem 900, IBM FlashSystem 840 e Storwize V7000 che alimentano un'analisi più rapida dei big data, ZE PowerGroup può aiutare i propri clienti ad espandere le proprie operazioni di trading consentendo loro di prendere più decisioni, più velocemente. Inoltre, contribuendo ad aumentare la loro fiducia nella qualità dei dati e del reporting, la piattaforma ZE aggiornata può aiutare i clienti a migliorare la tolleranza al rischio, aprendo nuove opportunità commerciali.



Aiman El-Ramly conclude: "Siamo riusciti a infondere ai nostri clienti maggiore fiducia nella loro infrastruttura di distribuzione dei dati, che a sua volta li rende più tolleranti ai rischi di mercato e li aiuta a far crescere le loro operazioni. In questo modo, il flash storage è diventato una vera risorsa per la nostra azienda, consentendoci di fornire nuovi percorsi di crescita per i nostri clienti.



"Nel corso di questo progetto, abbiamo apprezzato la collaborazione con IBM e siamo stati lieti di vedere la loro dedizione nell'aiutare ZE a crescere. Con i sistemi IBM che ci stimolano a crescere e a migliorare il nostro vantaggio competitivo, siamo stati in grado di fornire servizi migliori che aiutano i nostri clienti ad aumentare la loro versatilità”.