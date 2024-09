La stazione ha deciso di espandere la sua relazione di lunga data con IBM integrando Max Engage with Watson e Max Social di The Weather Company, una società IBM, nelle sue piattaforme per ampliare le sue capacità digitali e aiutare i meteorologi con le trasmissioni in onda. Lo strumento AI aiuta i meteorologi di WKRN a produrre, distribuire e monetizzare automaticamente contenuti meteorologici interessanti e pertinenti sulle loro piattaforme durante il giorno, semplificando il workflow, migliorando il coinvolgimento degli spettatori e generando entrate.

"In qualità di meteorologa, posso concentrarmi sull'aspetto televisivo e Max Engage si occupa di tutto il resto", aggiunge Breezy. "Come dico sempre, quando sono da sola e mi trovo nel bel mezzo di un allarme tornado, è uno strumento davvero utile perché riesce a inserire i dati e a fare tutto da sé".

Un evento di questo tipo si è verificato poco dopo la mezzanotte del 3 marzo 2020. È stato emesso un allarme tornado quando una tromba d'aria ha iniziato ad avvicinarsi rapidamente nell'area. Breezy ricorda che lei e il suo team sono stati in onda per quasi 24 ore di fila. Tuttavia, con l'aiuto della soluzione automatizzata di messaggistica multipiattaforma di Max Engage, l'emittente è riuscita a inviare nuovi avvisi sia all'app meteo che alle pagine dei social media. La soluzione Max ha inoltre tenuto Breezy aggiornata mentre era in onda, informandola quando veniva emesso un nuovo allarme, e ha aiutato WKRN a fornire dati in tempo reale al pubblico in modo rapido e accurato, contribuendo così a salvare molte vite.

La sola app meteo della stazione ha iniziato a crescere molto rapidamente con un nuovo layout che incorporava le funzioni di Max Engage. Il team di vendita di WKRN ha sfruttato questa crescita e ha collaborato con i meteorologi in merito alle opportunità di monetizzazione. Non volendo che i propri telespettatori venissero bloccati da pubblicità interminabili e poco attinenti, il team di WKRN ha optato per un contenuto pubblicitario sponsorizzato dal cliente della durata di 3-5 secondi per brevi video meteo. L'annuncio promozionale viene inserito direttamente nel filmato e mostra il nome del cliente insieme alla notizia.

"Il meteo è molto importante per le persone: non vogliono sorbirsi uno spot di 30 secondi prima di sentire le previsioni", spiega Kimberly Hood, Digital sales director di WKRN. "Quindi, abbiamo dovuto fare diversi tentativi e riflessioni su quando e dove inserire un messaggio pubblicitario nei video, ma abbiamo trovato la soluzione giusta".