Carica i tuoi contenuti su Facebook, Twitter e Instagram senza lasciare la piattaforma Max, utilizzando una soluzione meteo per i social media progettata per trasformare i like in fedeltà e generare entrate pubblicitarie. Max Social ti consente inoltre di incorporare contenuti generati dagli utenti attraverso commenti, foto e video del pubblico per aiutarli a sentirsi parte del tuo team.