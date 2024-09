Wix, una delle principali piattaforme di creazione di siti web SaaS per la creazione, la gestione e la crescita di una presenza digitale globale per oltre 263 milioni di utenti in tutto il mondo, è stata una delle prime ad adottare l'innovazione e la tecnologia che permettono alle aziende di costruire una potente presenza digitale su internet. I rappresentanti dell'assistenza clienti Wix sono responsabili principalmente di guidare i clienti Wix nella costruzione e nella configurazione delle loro attività online.

L'assistenza clienti agli utenti Wix assume la forma di conversazioni, che a volte, naturalmente, possono diventare piuttosto lunghe. I modelli tradizionali di analisi del sentiment, tuttavia, non sono in grado di supportare i set di dati di conversazione, in particolare quelli lunghi. Un altro difetto dell'analisi del sentiment tradizionale è la mancanza di supporto per argomenti altamente soggettivi, come se qualcosa è bello o meno. L'assistenza clienti di Wix si è posta l'obiettivo di comprendere e anticipare il sentiment dei clienti nei confronti dei suoi prodotti e dei servizi di supporto effettivi. I metodi tradizionali per raggiungere questa comprensione sono i sondaggi, che solo il 20% circa degli utenti completa, e i loro risultati possono essere altamente distorti. Anche la conduzione di questi sondaggi richiede tempo, il che ritarda il compito primario dei rappresentanti di aiutare i clienti a creare siti web.