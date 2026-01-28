Fare chiarezza in un caos di dati: come Volkswagen Group Services ha portato le risorse umane a un livello superiore con IBM Planning Analytics
Volkswagen, una casa automobilistica leader a livello mondiale, opera in un settore altamente competitivo, in cui l'efficienza e l'innovazione sono fondamentali. Il suo fornitore di servizi interni, Volkswagen Group Services, conta 10.000 dipendenti e svolge un ruolo cruciale nell'intero Gruppo Volkswagen.
Tuttavia, il team HR di Volkswagen Group Services è rimasto bloccato e faticava a gestire e analizzare i dati HR. I cicli di rendicontazione erano lunghi e richiedevano molte risorse, e la mancanza di un sistema centralizzato per la gestione dei dati HR rappresentava un ostacolo importante, causando incoerenze nei dati e difficoltà nel prendere decisioni informate. Il team HR doveva cambiare marcia e trovare una soluzione robusta per automatizzare questi compiti, migliorare la qualità dei dati e fornire insight in tempo reale a supporto dei processi HR e del processo decisionale.
Ed è qui che è entrato in gioco IBM Planning Analytics, uno strumento potente in grado di aiutarli a rimettersi in carreggiata. Come afferma Alexander Beil, HR Controller di Volkswagen Group Services, "Avevamo bisogno di un sistema in grado di gestire tutte le nostre esigenze di dati HR, tra cui l'integrazione e il reporting dei dati".
Volkswagen Group Services ha scelto IBM Planning Analytics grazie a una raccomandazione del proprio dipartimento finanziario, che ha seguito la soluzione da otto anni. Christoph Hein, IBM Business Partner e consulente per Volkswagen Group Services, ha contribuito a implementare la soluzione, dalla prototipazione all'implementazione. Il risultato è stato un sistema su misura per le esigenze di Volkswagen Group Services, automatizzando i processi di reporting, fornendo un sistema consolidato per la gestione dei dati HR e facilitando l'analisi dei dati in tempo reale.
"Tutti coloro che hanno bisogno di lavorare con i dati delle risorse umane hanno accesso agli stessi set di dati, accurati e aggiornati. I manager possono personalizzare i report giornalieri e mensili in pochi secondi, con opzioni per scegliere filtri, modificare dimensioni e combinare metriche con un solo clic. Ad esempio, indirizzo, assenza e competenza. La soluzione si integra perfettamente con i sistemi esistenti, ed è supportata da controlli di qualità automatizzati che migliorano l'affidabilità dei dati". afferma Beil.
Oggi, più di 600 utenti in tutta l'organizzazione, inclusi team HR, manager e il consiglio aziendale, traggono beneficio dalla soluzione. IBM Planning Analytics ha potenziato la funzione HR con una singola fonte affidabile, il miglioramento della qualità dei dati e l'automazione delle attività di routine. La soluzione offre una visibilità completa sulle metriche e sui KPI della funzione HR provenienti da diverse fonti, oltre a moduli personalizzabili, permettendo ai manager di prendere decisioni più intelligenti sulla forza lavoro. "Nel modulo auditor, ad esempio, i team leader ricevono e-mail sui singoli dipendenti e possono pianificare una formazione specifica o consigliare risorse formative di conseguenza", spiega Beil. "Automatizzando i processi di routine, il team HR può dedicare più tempo a iniziative strategiche che supportano l'intera organizzazione," aggiunge.
Christoph Hein, ora Country Manager DACH presso Intito Group, riassume così l'impatto della soluzione: "Grazie all'eccezionale flessibilità e scalabilità di IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services è riuscita a fornire ai manager di tutti i livelli organizzativi un accesso sicuro, trasparente e tempestivo ai dati HR critici. Quella che era iniziata come una modesta implementazione per un piccolo gruppo di utenti si è ora evoluta in una soluzione a livello aziendale che supporta centinaia di manager nei processi decisionali quotidiani delle HR".
Grazie all’implementazione della soluzione, Volkswagen Group Services ha ottenuto significativi progressi nella produttività ed efficienza delle risorse umane. Come afferma Beil: “Con IBM Planning Analytics, abbiamo ridotto il tempo necessario per generare report mensili da 7 giorni a pochi secondi. La nostra produttività è aumentata dell’85%!”
I risultati principali includono:
Volkswagen Group Services è un partner di servizi strategico del Gruppo Volkswagen, che fornisce servizi operativi personalizzati lungo l'intera catena del valore automobilistico, che si tratti di operazioni aziendali, tecnologia, supporto IT, servizi tecnici, servizi commerciali o logistica. Con circa 10.000 dipendenti, l'azienda offre soluzioni integrate che supportano il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi in tutto il mondo.
Scopri come IBM Planning Analytics può aiutarti a semplificare i processi HR, migliorare la qualità dei dati e migliorare il processo decisionale.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e il logo IBM sono marchi o marchi registrati di IBM Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data della prima pubblicazione e possono essere modificate da IBM senza preavviso. Non tutte le offerte sono disponibili in ogni paese in cui opera IBM.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.