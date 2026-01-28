Volkswagen Group Services ha scelto IBM Planning Analytics grazie a una raccomandazione del proprio dipartimento finanziario, che ha seguito la soluzione da otto anni. Christoph Hein, IBM Business Partner e consulente per Volkswagen Group Services, ha contribuito a implementare la soluzione, dalla prototipazione all'implementazione. Il risultato è stato un sistema su misura per le esigenze di Volkswagen Group Services, automatizzando i processi di reporting, fornendo un sistema consolidato per la gestione dei dati HR e facilitando l'analisi dei dati in tempo reale.

"Tutti coloro che hanno bisogno di lavorare con i dati delle risorse umane hanno accesso agli stessi set di dati, accurati e aggiornati. I manager possono personalizzare i report giornalieri e mensili in pochi secondi, con opzioni per scegliere filtri, modificare dimensioni e combinare metriche con un solo clic. Ad esempio, indirizzo, assenza e competenza. La soluzione si integra perfettamente con i sistemi esistenti, ed è supportata da controlli di qualità automatizzati che migliorano l'affidabilità dei dati". afferma Beil.

Oggi, più di 600 utenti in tutta l'organizzazione, inclusi team HR, manager e il consiglio aziendale, traggono beneficio dalla soluzione. IBM Planning Analytics ha potenziato la funzione HR con una singola fonte affidabile, il miglioramento della qualità dei dati e l'automazione delle attività di routine. La soluzione offre una visibilità completa sulle metriche e sui KPI della funzione HR provenienti da diverse fonti, oltre a moduli personalizzabili, permettendo ai manager di prendere decisioni più intelligenti sulla forza lavoro. "Nel modulo auditor, ad esempio, i team leader ricevono e-mail sui singoli dipendenti e possono pianificare una formazione specifica o consigliare risorse formative di conseguenza", spiega Beil. "Automatizzando i processi di routine, il team HR può dedicare più tempo a iniziative strategiche che supportano l'intera organizzazione," aggiunge.

Christoph Hein, ora Country Manager DACH presso Intito Group, riassume così l'impatto della soluzione: "Grazie all'eccezionale flessibilità e scalabilità di IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services è riuscita a fornire ai manager di tutti i livelli organizzativi un accesso sicuro, trasparente e tempestivo ai dati HR critici. Quella che era iniziata come una modesta implementazione per un piccolo gruppo di utenti si è ora evoluta in una soluzione a livello aziendale che supporta centinaia di manager nei processi decisionali quotidiani delle HR".