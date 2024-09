Vodafone Ireland ha quindi collaborato con Expert Labs per ridistribuire TOBi sull'ultima piattaforma Watsonx Assistant, che include funzionalità di AI generativa. Queste nuove funzioni sfruttano gli LLM (large language model) per la RAG (retrieval-augmented generation), progettata per generare risposte accurate e interattive basate sui contenuti di Vodafone. La soluzione include anche un motore di NLS (Natural Language Understanding) che utilizza un nuovo foundation model basato su un'architettura trasformativa per comprendere meglio il linguaggio umano e classificare le richieste con una frazione dello sforzo trasformativo. È anche in grado di auto-apprendere, ovvero impiega algoritmi che apprendono automaticamente dalle interazioni passate per rispondere al meglio alle domande e migliorare l'instradamento del flusso di conversazione.