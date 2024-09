Per supportare la nuova soluzione SAP S/4HANA, Vivo Energy ha implementato quattro server IBM Power Systems S824L che utilizzano il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Ogni data center conta due server che utilizzano partizioni logiche (LPARS) per fornire ambienti di macchine virtuali separati. Le LPAR supportano le soluzioni SAP S/4HANA per i settori Oil & Gas e Retail, SAP Customer Activity Repository e i relativi servizi di orchestrazione e gestione delle soluzioni.

I due server all'interno del data center primario garantiscono il failover automatico: se il data center viene colpito da una catastrofe, i servizi vengono trasferiti al secondo data center. L'azienda ha inoltre implementato due array IBM Storwize V7000 all-flash per l'archiviazione dei dati, configurati come una gamma ridondante di dischi indipendenti per garantire l'alta disponibilità, e IBM Systems Lab Services per progettare l'ambiente applicativo. Blue Chip, business partner di IBM, è utilizzato come host per la componente hardware.

Inoltre, Vivo Energy è stato uno dei primi clienti a implementare SAP HANA 2.0 utilizzando contenitori di database multi-tenant su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 con questa combinazione di soluzioni settoriali e con un disaster recovery in loco.

Non avendo utilizzato prima SAP, Vivo Energy ha chiesto aiuto per comprendere le possibili opzioni on-premise e off-premise per l'hosting del nuovo carico di lavoro dovuto a SAP. Il team IBM ha tenuto dei workshop per dimostrare la notevole potenza di elaborazione richiesta per eseguire SAP S/4HANA rispetto alla soluzione precedente di Vivo Energy e ha fornito un sistema di test per dimostrare l'impareggiabile capacità dei server IBM Power Systems nell'esecuzione di SAP S/4HANA. A implementazione avvenuta, il team IBM è stato incaricato di fornire supporto e formazione continui al team IT di Vivo Energy.

“Per una trasformazione aziendale di questa portata, era fondamentale disporre dell'infrastruttura giusta a supporto”, spiega Mike McCormick. “Abbiamo scelto di implementare IBM Power Systems perché fornisce l'elevata potenza di elaborazione di cui abbiamo bisogno per eseguire la nostra soluzione SAP S/4HANA integrata e per la sua competitività in termini di costi.I server IBM Power Systems S824L offrono un'ampia potenza di elaborazione adatta alle nostre esigenze, oltre a essere affidabili e scalabili in vista della futura crescita aziendale, mentre gli array IBM Storwize garantiscono disponibilità, affidabilità e sicurezza al 99,999 %".

“L'assistenza fornita da IBM Systems Lab Services, sia nell'implementazione che nelle sessioni di trasferimento continuo delle conoscenze che stanno ultimando insieme al nostro team IT, si sta rivelando fondamentale per la nostra capacità di condurre una manutenzione efficiente dell'hardware e garantire le elevate prestazioni di SAP S/4HANA”.