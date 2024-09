Una volta completata l'implementazione della soluzione, Versandhaus Walz sarà in grado di identificare e reagire molto più rapidamente alle preferenze dei singoli clienti e di incrementare la quota di portafoglio.

"Una volta che il nostro nuovo negozio e-commerce sarà implementato del tutto, saremo in grado di esaminare più da vicino i motivi per cui i nostri clienti abbandonano i carrelli e riusciremo ad adottare misure per stabilire se completeranno le transazioni in futuro", afferma Johannes Bernhardt."In base alle nostre previsioni, gli insight più approfonditi sul comportamento dei clienti nel canale digitale ci consentiranno di identificare ed eliminare i punti critici nel percorso cliente e di creare un'esperienza fluida per ogni visitatore.

Inoltre, personalizzeremo i nostri messaggi in base agli articoli recenti che ogni cliente ha guardato sul sito.Adattando le nostre comunicazioni in modo così preciso alle preferenze dei clienti, siamo certi che riusciremo ad aumentare la nostra quota di portafoglio in un settore competitivo".

Basandosi sul suo successo iniziale, Versandhaus Walz ha deciso di mettere a punto molti aspetti delle sue attività di marketing per sfruttare maggiormente il marketing basato sui dati.

"Da diversi anni utilizziamo l'analytics per stimare la data di nascita del bambino di ogni cliente e prevedere quale dei nostri prodotti sarà più pertinente alle sue esigenze individuali", aggiunge Johannes Bernhardt."Con il nostro approccio integrato all'e-commerce sarà ancora più facile acquisire nuovi dati e perfezionare i modelli predittivi, aprendo la porta allo sviluppo di nuovi servizi di marketing basati sui dati per l'azienda".

Al momento, Versandhaus Walz prevede di unire i suoi mondi online e offline per avere un quadro a 360 gradi di ciascun cliente su tutti i canali.

"Esaminando il modo in cui i clienti interagiscono con noi nei negozi fisici, dispositivi mobili, sul web e non solo, possiamo comprendere meglio le loro esigenze e preferenze", commenta Johannes Bernhardt."Possiamo anche stabilire il canale ottimale per raggiungere ciascun cliente e inviare offerte future usando il miglior metodo di contatto.Inoltre, poiché avremo una visione chiara del ROI di ciascun canale di marketing, riusciremo a prendere decisioni migliori sulla nostra futura strategia di marketing".

Alla fine, Versandhaus Walz riuscirà a sviluppare nuove capacità di marketing più rapidamente e a costi inferiori rispetto al passato, rafforzando il proprio vantaggio competitivo.

Johannes Bernhardt conclude: "Stiamo trasformando il nostro approccio ai percorsi cliente sul canale digitale e siamo certi che il lavoro odierno ci aiuterà a migliorare l'esperienza di acquisto e a ottenere una maggiore quota di mercato in futuro".